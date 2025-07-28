https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/gaziantepte-meslek-lisesinin-atolyesinde-yangin-mudahale-suruyor-1098188015.html

Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor

Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T12:07+0300

2025-07-28T12:07+0300

2025-07-28T12:20+0300

türki̇ye

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lise

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Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın çıktı.Gaziantep'te lisede yangınKaracaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale devam ediyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html

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