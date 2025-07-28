https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/gaziantepte-meslek-lisesinin-atolyesinde-yangin-mudahale-suruyor-1098188015.html
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T12:07+0300
2025-07-28T12:07+0300
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Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın çıktı.Gaziantep'te lisede yangınKaracaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale devam ediyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html
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Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
12:07 28.07.2025 (güncellendi: 12:20 28.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın çıktı.
Gaziantep'te lisede yangın
Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.