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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/gaziantepte-meslek-lisesinin-atolyesinde-yangin-mudahale-suruyor-1098188015.html
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın çıktı.Gaziantep'te lisede yangınKaracaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Müdahale devam ediyorİhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html
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gaziantep yangın
gaziantep yangın

Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor

12:07 28.07.2025 (güncellendi: 12:20 28.07.2025)
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın: Müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Gaziantep'te meslek lisesinin atölyesinde yangın çıktı.

Gaziantep'te lisede yangın

Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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