https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/bursa-valiliginden-orman-yangini-aciklamasi-feto-ile-baglantisi-nedeniyle-hakkinda-islem-yapilmis-1098186402.html

Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında, ilk ifadesi ortaya çıktı

Bursa Valiliği'nden orman yangını açıklaması: FETÖ şüphelisi gözaltında, ilk ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, sabotaj iddiası gündemde. Bursa Valiliği orman... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T11:16+0300

2025-07-28T11:16+0300

2025-07-28T11:38+0300

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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında önceki gün başlayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler, Gürsu İpekyolu Mahallesi’ndeki TOKİ konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında etkili oldu. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye müdahale ederken, bölge halkı da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.Yangının bazı bölgelerdeki etkisi azalırken, ekipler soğutma ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangının verdiği zararın boyutu henüz netlik kazanmazken, özellikle tarım arazilerinde büyük kayıplar yaşandığı belirtiliyor.Sabotaj şüphesi gündemdeBursa’nın Harmancık ilçesinde çıkan başka bir orman yangınının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangın bölgesinde aracında benzin bidonu bulunan U.A adlı bir kişi gözaltına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alınan şüphelinin eski asker olduğu, ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edildiği ileri sürüldü. Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.Valilikten açıklama: FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltındaBursa Valiliği, yangınla ilgili sabotaj iddialarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır.”İlk ifadesi ortaya çıktı: 'Ömür boyu cezaevine girmek istiyordum'U.A. isimli şahıs, Bursa'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ilk ifadesinde, 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildiğini, ailesiyle arasının bozulduğunu ve evden atıldığını belirtti. Şüpheli, ifadesinde şu çarpıcı sözleri kullandı:“Ömür boyu cezaevine girmek istiyordum. Bir an şeytana uydum. 27 Temmuz 2025’te saat 21.30 civarında ilçe merkezindeki bir petrol istasyonundan bidonla benzin aldım. Ardından Kışmanlar Parkı’na giderek ağaçları tutuşturdum. Bu sırada telefonum yandı, ellerimde ve ayaklarımda hafif yanıklar oluştu. Daha sonra arabamla olay yerinden kaçtım.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1098185724.html

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bursa, orman yangını, fetö, kestel, bursa valiliği, cumhuriyet başsavcılığı