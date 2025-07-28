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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Sputnik Türkiye
Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını Glenn Nyberg ve Istvan Kovacs... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T22:25+0300
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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe’nin Feyenoord'la oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği açıklandı. Rövanş karşılaşmasında ise düdüğün Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacağı ifade edildi.Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 4-2 yenilen Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği açıklandı.
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fenerbahçe, beşiktaş, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, avrupa ligi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22:25 28.07.2025 (güncellendi: 22:27 28.07.2025)
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını Glenn Nyberg ve Istvan Kovacs, Beşiktaş'ın Shakhtar rövanşını ise Juan Martinez Munuera yönetecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe’nin Feyenoord'la oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği açıklandı. Rövanş karşılaşmasında ise düdüğün Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacağı ifade edildi.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 4-2 yenilen Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği açıklandı.
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