Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe’nin Feyenoord'la oynayacağı ilk maçı İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği açıklandı. Rövanş karşılaşmasında ise düdüğün Rumen hakem Istvan Kovacs’ta olacağı ifade edildi.Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 4-2 yenilen Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşılaşmasını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği açıklandı.

Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını Glenn Nyberg ve Istvan Kovacs... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

hakem

Avrupa'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarını Glenn Nyberg ve Istvan Kovacs, Beşiktaş'ın Shakhtar rövanşını ise Juan Martinez Munuera yönetecek.