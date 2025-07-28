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Futbolda yeni kural: Teknik direktörlere VAR hakkı geliyor
Futbolda yeni kural: Teknik direktörlere VAR hakkı geliyor
Sputnik Türkiye
İspanya La Liga yönetiminin 2025-2026 sezonunda teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebileceği yeni bir uygulamayı hayata geçireceği... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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La Liga yönetiminin teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebilmesine olanak tanıyacak yeni bir kural getireceği iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yeni sezonda teknik direktörlerin şüpheli pozisyonlarda orta hakemi VAR monitörüne davet edebileceği ifade edildi. Yapılan itirazın ardından hakem kararını değiştirirse, teknik direktörün talep hakkını koruyacağı; ancak karar değişmezse yeni bir itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve detaylarının önümüzdeki günlerde La Liga yönetimi tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/penalti-ve-var-icin-yeni-kural-hazirligi-penaltidan-donen-topu-tamamlayip-gol-yapma-ihtimali-1097974429.html
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Futbolda yeni kural: Teknik direktörlere VAR hakkı geliyor

21:55 28.07.2025 (güncellendi: 21:56 28.07.2025)
© Fotoğraf : TFFFenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR
Fenerbahçe maçında Danimarkalı hakem VAR - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© Fotoğraf : TFF
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İspanya La Liga yönetiminin 2025-2026 sezonunda teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebileceği yeni bir uygulamayı hayata geçireceği iddia edildi. İspanyol medyasının haberine göre, teknik direktörün itirazı haklı çıkarsa ek hakkı korunacak, aksi halde yeni itiraz hakkı verilmeyecek.
La Liga yönetiminin teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebilmesine olanak tanıyacak yeni bir kural getireceği iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yeni sezonda teknik direktörlerin şüpheli pozisyonlarda orta hakemi VAR monitörüne davet edebileceği ifade edildi. Yapılan itirazın ardından hakem kararını değiştirirse, teknik direktörün talep hakkını koruyacağı; ancak karar değişmezse yeni bir itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.
Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve detaylarının önümüzdeki günlerde La Liga yönetimi tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.
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