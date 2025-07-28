https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/futbolda-yeni-kural-teknik-direktorlere-var-hakki-geliyor-1098202059.html

Futbolda yeni kural: Teknik direktörlere VAR hakkı geliyor

Futbolda yeni kural: Teknik direktörlere VAR hakkı geliyor

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga yönetiminin 2025-2026 sezonunda teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebileceği yeni bir uygulamayı hayata geçireceği... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T21:55+0300

2025-07-28T21:55+0300

2025-07-28T21:56+0300

spor

var

video yardımcı hakem sistemi (var)

video yardımcı hakem (var)

video yardımcı hakem (var)

var

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092838589_0:0:481:270_1920x0_80_0_0_5ed3955fd2a76a60669e7124302b1cb5.jpg

La Liga yönetiminin teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebilmesine olanak tanıyacak yeni bir kural getireceği iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yeni sezonda teknik direktörlerin şüpheli pozisyonlarda orta hakemi VAR monitörüne davet edebileceği ifade edildi. Yapılan itirazın ardından hakem kararını değiştirirse, teknik direktörün talep hakkını koruyacağı; ancak karar değişmezse yeni bir itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.Yeni sistemin nasıl işleyeceği ve detaylarının önümüzdeki günlerde La Liga yönetimi tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/penalti-ve-var-icin-yeni-kural-hazirligi-penaltidan-donen-topu-tamamlayip-gol-yapma-ihtimali-1097974429.html

var

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

var, video yardımcı hakem sistemi (var), video yardımcı hakem (var), video yardımcı hakem (var), var, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı