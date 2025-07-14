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Dev gıda şirketi iflasın eşiğine geldi: Konkordato ilan etti
Dev gıda şirketi iflasın eşiğine geldi: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Otel ve restoranlara gıda tedariği yapan Gülhanlar Güven Gıda, konkordato ilan etti. Şirkete üç ay geçici mühlet verildi. 14.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-14T11:02+0300
2025-07-14T11:03+0300
ekonomi̇
konkordato
gıda
i̇flas
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Otel ve restoranlara gıda tedariği alanında faaliyetlerini sürdüren Gülhanlar Güven Gıda, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket, konkordato ilan etti. Mahkeme üç ay süre verdiTürkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Gülhanlar Güven Gıda konkordato ilan etti. 2009 yılından beri Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedariğinde bulunan şirket için Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu kapsamda; şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla bazı önlemler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı. Diğer yandan İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dev-kuruyemis-markasi-darbogazdan-cikamadi-mahkeme-kararini-acikladi-1097576416.html
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konkordato, gıda, i̇flas, i̇flas erteleme
konkordato, gıda, i̇flas, i̇flas erteleme

Dev gıda şirketi iflasın eşiğine geldi: Konkordato ilan etti

11:02 14.07.2025 (güncellendi: 11:03 14.07.2025)
konkordato
konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
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Otel ve restoranlara gıda tedariği yapan Gülhanlar Güven Gıda, konkordato ilan etti. Şirkete üç ay geçici mühlet verildi.
Otel ve restoranlara gıda tedariği alanında faaliyetlerini sürdüren Gülhanlar Güven Gıda, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket, konkordato ilan etti.

Mahkeme üç ay süre verdi

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Gülhanlar Güven Gıda konkordato ilan etti. 2009 yılından beri Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedariğinde bulunan şirket için Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.
Bu kapsamda; şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla bazı önlemler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı.
Diğer yandan İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.
Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.
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