https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/agabeyi-anlatti-gonullu-gittigin-yangin-alaninda-tanistigi-tanker-soforuyle-su-tasirken-hayatini-1098203549.html

Ağabeyi anlattı: Gönüllü gittiğin yangın alanında tanıştığı tanker şoförüyle su taşırken hayatını kaybetti

Ağabeyi anlattı: Gönüllü gittiğin yangın alanında tanıştığı tanker şoförüyle su taşırken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü katılan Kazım Bayrak'ın ağabeyi kardeşinin tesadüfen tanıştığı tanker... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T23:56+0300

2025-07-28T23:56+0300

2025-07-28T23:57+0300

tanker

türki̇ye

orman yangını

orman yangını gönüllüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098177302_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c79ff89eebd6af188d94c4a67f97b8a5.jpg

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.Kazım Bayrak'ın ağabeyi İbrahim Bayrak,yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini söyledi.Kardeşinin su tankeri şoförüyle tesadüfen karşılaştığını şöyle anlattı:Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanında bulunan Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/dumanlar-uludagin-zirvesini-asarak-kent-merkezine-ulasti-1098201652.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanker, orman yangını, orman yangını gönüllüsü