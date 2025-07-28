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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/agabeyi-anlatti-gonullu-gittigin-yangin-alaninda-tanistigi-tanker-soforuyle-su-tasirken-hayatini-1098203549.html
Ağabeyi anlattı: Gönüllü gittiğin yangın alanında tanıştığı tanker şoförüyle su taşırken hayatını kaybetti
Ağabeyi anlattı: Gönüllü gittiğin yangın alanında tanıştığı tanker şoförüyle su taşırken hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü katılan Kazım Bayrak'ın ağabeyi kardeşinin tesadüfen tanıştığı tanker... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T23:56+0300
2025-07-28T23:57+0300
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orman yangını
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.Kazım Bayrak'ın ağabeyi İbrahim Bayrak,yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini söyledi.Kardeşinin su tankeri şoförüyle tesadüfen karşılaştığını şöyle anlattı:Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanında bulunan Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/dumanlar-uludagin-zirvesini-asarak-kent-merkezine-ulasti-1098201652.html
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tanker, orman yangını, orman yangını gönüllüsü
tanker, orman yangını, orman yangını gönüllüsü

Ağabeyi anlattı: Gönüllü gittiğin yangın alanında tanıştığı tanker şoförüyle su taşırken hayatını kaybetti

23:56 28.07.2025 (güncellendi: 23:57 28.07.2025)
© AA / Semih ŞahinBursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tanker şarampole devrildi
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tanker şarampole devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Semih Şahin
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllü katılan Kazım Bayrak'ın ağabeyi kardeşinin tesadüfen tanıştığı tanker şoförüyle orman yangınına su taşırken hayatını kaybettiğini anlattı.
Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına su taşırken şarampole devrilen tankerde hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak'ın bölgede tesadüfen tanıştığı tanker şoförüne yardımcı olmak için araca bindiği ortaya çıktı.
Kazım Bayrak'ın ağabeyi İbrahim Bayrak,yangının ilk çıktığı anlarda kardeşinin gönüllü olarak bölgeye gittiğini söyledi.
Kardeşinin su tankeri şoförüyle tesadüfen karşılaştığını şöyle anlattı:

"Kardeşim yangınlar çıktığında gönüllü olarak Dışkaya Mahallesi'ne gitti. Orada Bolu'dan gelen su tankeri sürücüsüyle tesadüfen karşılaşıyor. Kazım ve diğer arkadaş ona yardımcı olmak, vatanımıza milletimize faydalı olmak ve yangını söndürmek için birlikte mücadele ediyorlar."


Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin dün şarampole devrilmesi sonucu şoför Ahmet Demirel ile yanında bulunan Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetmişti.
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