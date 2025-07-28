https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/dumanlar-uludagin-zirvesini-asarak-kent-merkezine-ulasti-1098201652.html
Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı
Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçelerinde 3 gündür kontrol altına alınamayan yangının dumanı Bursa kent merkezi semalarına kadar geldi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T21:15+0300
2025-07-28T21:15+0300
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bursa
orman yangını
kent
duman
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Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele 3. gününde debam ederken, dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezine ulaştı.Rüzgarla yayılan dumanın, kent genelini bulut tabakası gibi kapladığı görülürken, is kokusunun hissedildiği belirtiliyor. Aynı zamanda kentte zaman zaman kül taşınımı da meydane geldi.Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
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bursa, orman yangını, kent, duman
bursa, orman yangını, kent, duman
Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı
21:15 28.07.2025 (güncellendi: 21:16 28.07.2025)
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçelerinde 3 gündür kontrol altına alınamayan yangının dumanı Bursa kent merkezi semalarına kadar geldi.
Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele 3. gününde debam ederken, dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezine ulaştı.
Rüzgarla yayılan dumanın, kent genelini bulut tabakası gibi kapladığı görülürken, is kokusunun hissedildiği belirtiliyor. Aynı zamanda kentte zaman zaman kül taşınımı da meydane geldi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.