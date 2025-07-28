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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/dumanlar-uludagin-zirvesini-asarak-kent-merkezine-ulasti-1098201652.html
Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı
Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçelerinde 3 gündür kontrol altına alınamayan yangının dumanı Bursa kent merkezi semalarına kadar geldi. 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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bursa
orman yangını
kent
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Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele 3. gününde debam ederken, dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezine ulaştı.Rüzgarla yayılan dumanın, kent genelini bulut tabakası gibi kapladığı görülürken, is kokusunun hissedildiği belirtiliyor. Aynı zamanda kentte zaman zaman kül taşınımı da meydane geldi.Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/adalet-bakani-tunc-acikladi-1-supheli-gozaltina-alindi-1098178076.html
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bursa, orman yangını, kent, duman
bursa, orman yangını, kent, duman

Dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak kent merkezine ulaştı

21:15 28.07.2025 (güncellendi: 21:16 28.07.2025)
© AA / Sinan BalcıkocaBursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı kent merkezine ulaştı
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı kent merkezine ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AA / Sinan Balcıkoca
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Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçelerinde 3 gündür kontrol altına alınamayan yangının dumanı Bursa kent merkezi semalarına kadar geldi.
Bursa'da orman yangınlarıyla mücadele 3. gününde debam ederken, dumanlar Uludağ'ın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezine ulaştı.
Rüzgarla yayılan dumanın, kent genelini bulut tabakası gibi kapladığı görülürken, is kokusunun hissedildiği belirtiliyor. Aynı zamanda kentte zaman zaman kül taşınımı da meydane geldi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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