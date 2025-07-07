https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/internette-satilan-zayiflama-urunlerindeki-buyuk-tehlike-kalp-hastaliklarina-yol-acan-yasakli-madde-1097665374.html

İnternette satılan zayıflama ürünlerindeki büyük tehlike: Kalp krizi geçirebilirsiniz

İnternette satılan zayıflama ürünlerindeki büyük tehlike: Kalp krizi geçirebilirsiniz

Sputnik Türkiye

TÜBİTAK destekli bir araştırma internette satılan zayıflama ilaçlarının bir kısmında kalp hastalıklarına neden olan yasaklı madde 'sibutramin' olduğunu ortaya... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:00+0300

2025-07-07T14:00+0300

2025-07-07T15:09+0300

sağlik

tübi̇tak

yeditepe üniversitesi

prof. dr. ahmet aydın

obezite

obezite tedavisi

ilaç

sibutramin

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İnternette satılan zayıflama ilaçlarını mercek altına alan bir araştırmaya göre ilaçların bir kısmında yasaklı 'sibutramin' etken maddesinin olduğunu ortaya çıkardı. En kötüsü ise 2011'den beri Türkiye'de yasak olan ve ciddi kalp hastalıklarına yol açan madde, ürünlerin içeriklerinde yazılmıyor. Peki sibutramin nedir? Sibutramin'in zararları nelerdir?11 ilaçtan 3'ünde tespit edildi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle “İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri” başlıklı bir araştırma yürüttü. Çalışma kapsamında internetten temin edilen 11 farklı zayıflama ürünü laboratuvarda analiz edildi. Bu ürünlerin 3’ünde, kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan “sibutramin” maddesi tespit edildi.TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın, Sibutramin'i gizlice ekliyorlar, bitkisel ürün diye satıyorlar Sibutramin’in 2011 yılından bu yana Türkiye’de de yasaklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şu bilgileri verdi:“Bu madde geçmişte zayıflama ilaçlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak kullanımına bağlı olarak kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendiği için önce Avrupa’da, ardından ABD ve birçok ülkede yasaklandı. Buna rağmen merdiven altı ya da yasa dışı üreticiler, bu tür maddeleri ürünlerine gizlice ekliyor. Üstelik içinde yasaklı madde bulunduğunu belirtmeden, tamamen doğal ve bitkisel içerikli gibi göstererek pazarlıyorlar.”Doğaldır diyerek kanmayınİnternetten temin edilen zayıflama ürünlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:“Biz laboratuvarlarımızda bu ürünleri analiz ettiğimiz için yasaklı maddeyi tespit edebildik. Ancak vatandaşların böyle bir imkânı yok. Ürünü ‘doğaldır’ düşüncesiyle kullanıyorlar ama bu durum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu, göze alınacak bir risk değil. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri internetten değil, resmi dağıtım kanallarından temin etmesi gerekiyor. Eczaneler bu konuda en güvenilir adreslerdir.”‘Mucize formül yoktur “Halkımız şunu bilmeli: Hiçbir mucize formül, on günde ya da bir ayda insanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlayamaz” diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerine şöyle devam etti:Sibutramin nedir? Sibütramin'in zararları nelerdir?Etken madde olan Sibutramin beyindeki kilo kontrolü ile ilişkili olan kimyasalları etkileyerek çalışır. Sibutramin etken maddesi kalp krizinden intihar eğilimine kadar birçok yan etkisi bulunuyor. Uzmanlar bu etken maddeli ilaçların mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini belirtirken, özellikle kişi kalp hastasıysa kalp krizine, depresyona, uykusuzluk, nefes darlığı, ciltte reaksiyonlar, görme bozukluğu, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluklara neden olabileceğinin altını çizdiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/avrupa-ilac-kurumu-acikladi-dunyaca-unlu-diyabet-ve-zayiflama-ilaclarinda-gorme-kaybina-yol-acan-1096848504.html

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