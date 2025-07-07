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İnternette satılan zayıflama ürünlerindeki büyük tehlike: Kalp krizi geçirebilirsiniz
İnternette satılan zayıflama ürünlerindeki büyük tehlike: Kalp krizi geçirebilirsiniz
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TÜBİTAK destekli bir araştırma internette satılan zayıflama ilaçlarının bir kısmında kalp hastalıklarına neden olan yasaklı madde 'sibutramin' olduğunu ortaya... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:00+0300
2025-07-07T15:09+0300
sağlik
tübi̇tak
yeditepe üniversitesi
prof. dr. ahmet aydın
obezite
obezite tedavisi
ilaç
sibutramin
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İnternette satılan zayıflama ilaçlarını mercek altına alan bir araştırmaya göre ilaçların bir kısmında yasaklı 'sibutramin' etken maddesinin olduğunu ortaya çıkardı. En kötüsü ise 2011'den beri Türkiye'de yasak olan ve ciddi kalp hastalıklarına yol açan madde, ürünlerin içeriklerinde yazılmıyor. Peki sibutramin nedir? Sibutramin'in zararları nelerdir?11 ilaçtan 3'ünde tespit edildi Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle “İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri” başlıklı bir araştırma yürüttü. Çalışma kapsamında internetten temin edilen 11 farklı zayıflama ürünü laboratuvarda analiz edildi. Bu ürünlerin 3’ünde, kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan “sibutramin” maddesi tespit edildi.TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın, Sibutramin'i gizlice ekliyorlar, bitkisel ürün diye satıyorlar Sibutramin’in 2011 yılından bu yana Türkiye’de de yasaklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şu bilgileri verdi:“Bu madde geçmişte zayıflama ilaçlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak kullanımına bağlı olarak kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendiği için önce Avrupa’da, ardından ABD ve birçok ülkede yasaklandı. Buna rağmen merdiven altı ya da yasa dışı üreticiler, bu tür maddeleri ürünlerine gizlice ekliyor. Üstelik içinde yasaklı madde bulunduğunu belirtmeden, tamamen doğal ve bitkisel içerikli gibi göstererek pazarlıyorlar.”Doğaldır diyerek kanmayınİnternetten temin edilen zayıflama ürünlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:“Biz laboratuvarlarımızda bu ürünleri analiz ettiğimiz için yasaklı maddeyi tespit edebildik. Ancak vatandaşların böyle bir imkânı yok. Ürünü ‘doğaldır’ düşüncesiyle kullanıyorlar ama bu durum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu, göze alınacak bir risk değil. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri internetten değil, resmi dağıtım kanallarından temin etmesi gerekiyor. Eczaneler bu konuda en güvenilir adreslerdir.”‘Mucize formül yoktur “Halkımız şunu bilmeli: Hiçbir mucize formül, on günde ya da bir ayda insanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlayamaz” diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerine şöyle devam etti:Sibutramin nedir? Sibütramin'in zararları nelerdir?Etken madde olan Sibutramin beyindeki kilo kontrolü ile ilişkili olan kimyasalları etkileyerek çalışır. Sibutramin etken maddesi kalp krizinden intihar eğilimine kadar birçok yan etkisi bulunuyor. Uzmanlar bu etken maddeli ilaçların mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini belirtirken, özellikle kişi kalp hastasıysa kalp krizine, depresyona, uykusuzluk, nefes darlığı, ciltte reaksiyonlar, görme bozukluğu, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluklara neden olabileceğinin altını çizdiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/avrupa-ilac-kurumu-acikladi-dunyaca-unlu-diyabet-ve-zayiflama-ilaclarinda-gorme-kaybina-yol-acan-1096848504.html
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sibutramin nedir, sibutramin öldürür mü, sibutramin yasaklı mı, sibutramin neden yasaklı, sibutramin ilacı, sibutruman zayıflatır mı, sibutramin yasaklandı mı
sibutramin nedir, sibutramin öldürür mü, sibutramin yasaklı mı, sibutramin neden yasaklı, sibutramin ilacı, sibutruman zayıflatır mı, sibutramin yasaklandı mı

İnternette satılan zayıflama ürünlerindeki büyük tehlike: Kalp krizi geçirebilirsiniz

14:00 07.07.2025 (güncellendi: 15:09 07.07.2025)
© Fotoğraf : Pixabay/ jarmolukKilo – kilo verme - şişmanlık – diyet
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© Fotoğraf : Pixabay/ jarmoluk
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TÜBİTAK destekli bir araştırma internette satılan zayıflama ilaçlarının bir kısmında kalp hastalıklarına neden olan yasaklı madde 'sibutramin' olduğunu ortaya koydu.
İnternette satılan zayıflama ilaçlarını mercek altına alan bir araştırmaya göre ilaçların bir kısmında yasaklı 'sibutramin' etken maddesinin olduğunu ortaya çıkardı. En kötüsü ise 2011'den beri Türkiye'de yasak olan ve ciddi kalp hastalıklarına yol açan madde, ürünlerin içeriklerinde yazılmıyor. Peki sibutramin nedir? Sibutramin'in zararları nelerdir?
© AAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
İlaç
© AA

11 ilaçtan 3'ünde tespit edildi

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle “İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri” başlıklı bir araştırma yürüttü. Çalışma kapsamında internetten temin edilen 11 farklı zayıflama ürünü laboratuvarda analiz edildi. Bu ürünlerin 3’ünde, kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan “sibutramin” maddesi tespit edildi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın,

“Ürünlerin içinde sibutramin olup olmadığına baktık. Çünkü bu madde, zayıflama ilaçlarında en sık rastlanan yasaklı içeriklerden biri. Öncelikle aldığımız ürünlerde bir analiz süreci süreci başlattık. onuçta, incelediğimiz 11 ürünün 3’ünde sibutramin etken maddesini tespit ettik. Bu ürünler, internet ortamında tamamen bitkisel ya da katkı maddesi içermeyen ürünler olarak tanıtılıyor. Ancak analizler, bu ürünlerin bazılarında sibutramin bulunduğunu ortaya koydu.”

© FlickrBitki çayı
Bitki çayı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
Bitki çayı
© Flickr

Sibutramin'i gizlice ekliyorlar, bitkisel ürün diye satıyorlar

Sibutramin’in 2011 yılından bu yana Türkiye’de de yasaklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şu bilgileri verdi:
“Bu madde geçmişte zayıflama ilaçlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak kullanımına bağlı olarak kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendiği için önce Avrupa’da, ardından ABD ve birçok ülkede yasaklandı. Buna rağmen merdiven altı ya da yasa dışı üreticiler, bu tür maddeleri ürünlerine gizlice ekliyor. Üstelik içinde yasaklı madde bulunduğunu belirtmeden, tamamen doğal ve bitkisel içerikli gibi göstererek pazarlıyorlar.”

Doğaldır diyerek kanmayın

İnternetten temin edilen zayıflama ürünlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Aydın, şunları söyledi:
“Biz laboratuvarlarımızda bu ürünleri analiz ettiğimiz için yasaklı maddeyi tespit edebildik. Ancak vatandaşların böyle bir imkânı yok. Ürünü ‘doğaldır’ düşüncesiyle kullanıyorlar ama bu durum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu, göze alınacak bir risk değil. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri internetten değil, resmi dağıtım kanallarından temin etmesi gerekiyor. Eczaneler bu konuda en güvenilir adreslerdir.”

‘Mucize formül yoktur

“Halkımız şunu bilmeli: Hiçbir mucize formül, on günde ya da bir ayda insanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlayamaz” diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
“Eğer bir ürün bu tür vaatlerle satılıyorsa, büyük olasılıkla sağlığa zararlı ve yasaklı maddeler içeriyordur. Bu nedenle, kişi eğer kilo vermeyle ilgili bir sorun yaşıyorsa öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurmalı, bir hekime danışmalıdır. Hangi ilacın ya da yöntemin uygun olacağına ise hekim ve sağlık ekibi birlikte karar vermelidir. Bu şekilde hareket etmek, sağlığın korunması açısından en doğru yaklaşım olacaktır.”

Sibutramin nedir? Sibütramin'in zararları nelerdir?

Etken madde olan Sibutramin beyindeki kilo kontrolü ile ilişkili olan kimyasalları etkileyerek çalışır. Sibutramin etken maddesi kalp krizinden intihar eğilimine kadar birçok yan etkisi bulunuyor. Uzmanlar bu etken maddeli ilaçların mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiğini belirtirken, özellikle kişi kalp hastasıysa kalp krizine, depresyona, uykusuzluk, nefes darlığı, ciltte reaksiyonlar, görme bozukluğu, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluklara neden olabileceğinin altını çizdiler.
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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