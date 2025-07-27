https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bulgaristandaki-orman-yangini-turkiye-sinirina-yaklasti-15-bin-dekar-kul-oldu-1098173499.html

Bulgaristan’daki orman yangını Türkiye sınırına yaklaştı: '15 bin dekar kül oldu'

Bulgaristan’daki orman yangını Türkiye sınırına yaklaştı: '15 bin dekar kül oldu'

Sputnik Türkiye

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Lesovo bölgesinde çıkan yangın, 15 bin dekarlık alana yayıldı. Türkiye’den gelen ekipler söndürme çalışmalarına... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T17:31+0300

2025-07-27T17:31+0300

2025-07-27T17:31+0300

türki̇ye

bulgaristan

hamzabeyli sınır kapısı

yangın

yangın söndürme

türkiye

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Türkiye-Bulgaristan sınırında bulunan Lesovo Gümrük Kapısı yakınlarında gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yaklaşık 15 bin dekarlık bir alana yayıldı. Yangın, Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın tam karşısındaki bölgede meydana geldi.Bulgaristan'ın Yambol kentinin Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tatyana Pavlova'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, yangının bir tarlada başladığını ve Lesovo merasında geniş bir alana yayıldığını açıkladı. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerince destek sağlanıyor.Yambol Bölge Valisi Nikolay Kostadinov, Türkiye’den gelen itfaiye ekiplerinin de sabah saatlerinden itibaren yangınla mücadeleye katıldığını ve özellikle ulaşımı zor alanlarda destek sağladığını bildirdi.Yangınla mücadelede zorluk yaşandığı ifade edilirken, Bulgaristan genelinde sıcak hava dalgası nedeniyle yaklaşık 150 farklı noktada yangın çıktığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, yangınlarla mücadele amacıyla ulusal düzeyde kriz masası kurduğunu duyurdu.Yangının Türkiye sınırına yakınlığı ve büyüklüğü nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, Edirne tarafındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da yangın ihtimaline karşı tedbirler alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/turkiye-yangin-risk-haritasi-kirmizi-ve-mora-dondu-hangi-sehirler-yangin-bakimindan-daha-riskli-1098167912.html

türki̇ye

bulgaristan

hamzabeyli sınır kapısı

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bulgaristan, hamzabeyli sınır kapısı, yangın, yangın söndürme, türkiye