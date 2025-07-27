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Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçelerini etkileyen orman yangınını söndürmek için su taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu tankerin sürücüsü dahil 3 kişi... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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bursa
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kestel
tanker
orman yangını
bursa valiliği
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Bursa'daki orman yangınlarına karşı verilen mücadelede bölgeye su taşıyna tankerlerden birinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi ise yaralandı.Orman yangını bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen su tankerinin sürücüsü kazada yaşamını yitirdi.Araç içinde bulunan 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Valilik duyurdu: Can kaybı 3Kaza sonrası açıklama yapan Bursa Valiliği 3 kişinin de hayatını kaybettiğini şu ifadelerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-kurum-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-1098174969.html
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türki̇ye
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bursa orman yangını, su tankeri devrildi, orman yangınları son dakika
bursa orman yangını, su tankeri devrildi, orman yangınları son dakika

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

22:46 27.07.2025 (güncellendi: 22:52 27.07.2025)
© AA / Semih ŞahinBursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tanker şarampole devrildi
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tanker şarampole devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© AA / Semih Şahin
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçelerini etkileyen orman yangınını söndürmek için su taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu tankerin sürücüsü dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'daki orman yangınlarına karşı verilen mücadelede bölgeye su taşıyna tankerlerden birinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi ise yaralandı.
Orman yangını bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen su tankerinin sürücüsü kazada yaşamını yitirdi.
Araç içinde bulunan 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Valilik duyurdu: Can kaybı 3

Kaza sonrası açıklama yapan Bursa Valiliği 3 kişinin de hayatını kaybettiğini şu ifadelerle duyurdu:
İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Karabük - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
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