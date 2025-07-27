https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bursada-orman-yangini-bolgesine-su-tasiyan-tanker-devrildi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1098177222.html

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçelerini etkileyen orman yangınını söndürmek için su taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu tankerin sürücüsü dahil 3 kişi... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T22:46+0300

2025-07-27T22:46+0300

2025-07-27T22:52+0300

bursa

türki̇ye

kestel

tanker

orman yangını

bursa valiliği

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Bursa'daki orman yangınlarına karşı verilen mücadelede bölgeye su taşıyna tankerlerden birinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kazada 2 kişi ise yaralandı.Orman yangını bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen su tankerinin sürücüsü kazada yaşamını yitirdi.Araç içinde bulunan 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Valilik duyurdu: Can kaybı 3Kaza sonrası açıklama yapan Bursa Valiliği 3 kişinin de hayatını kaybettiğini şu ifadelerle duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-kurum-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-1098174969.html

bursa

türki̇ye

kestel

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bursa orman yangını, su tankeri devrildi, orman yangınları son dakika