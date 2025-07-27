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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/bakan-kurum-acikladi-orman-yanginlarinin-bilancosu-1098174969.html
Bakan Kurum açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu
Bakan Kurum açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da toplam 104 bağımsız birimin yangında ağır hasar... 27.07.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de son dönemde yaşanan orman yangınlarında zarar gören yapıların hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya illerinde 68’i konut olmak üzere toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu bildirdi.Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü' belirtti. Bursa’daki Kestel ve Gürsu ilçelerinde yapılan ilk tespitlerde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğu kaydedildi.Orman yangınlarının ardından başlatılan hasar tespit ve onarım süreçlerinin, bölge halkının mağduriyetini en aza indirmek için öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/yerlikaya-duyurdu-orman-yanginlarina-iliskin-3-tutuklama-1098174478.html
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murat kurum, antalya, bursa, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, orman yangını
murat kurum, antalya, bursa, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, orman yangını

Bakan Kurum açıkladı: Orman yangınlarının bilançosu

19:38 27.07.2025
© Ömer ÜrerKarabük
Karabük - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
© Ömer Ürer
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da toplam 104 bağımsız birimin yangında ağır hasar gördüğünü açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de son dönemde yaşanan orman yangınlarında zarar gören yapıların hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya illerinde 68’i konut olmak üzere toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu bildirdi.
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını hızla sürdürdüğünü' belirtti. Bursa’daki Kestel ve Gürsu ilçelerinde yapılan ilk tespitlerde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğu kaydedildi.
Orman yangınlarının ardından başlatılan hasar tespit ve onarım süreçlerinin, bölge halkının mağduriyetini en aza indirmek için öncelikli olarak yürütüldüğü belirtildi.
Orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı: - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2025
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