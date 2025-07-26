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Süper Lig ekibi tavuktan zehirlendi: Futbolcular kampı yarıda bıraktı
Süper Lig ekibi tavuktan zehirlendi: Futbolcular kampı yarıda bıraktı
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Süper Lig temsilcilerinden Eyüpspor, Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürdüğü sezon öncesi kampını, yaşanan gıda zehirlenmesi vakası nedeniyle yarıda bıraktı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T00:58+0300
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spor
süper lig
eyüpspor
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
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Eyüpspor kafilesinde yer alan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 15 kişi, yedikleri tavuktan zehirlendi.Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürülen sezon öncesi kampında yaşanan zehirlenme olayı ardından tüm isimler hızla tedavi altına alındı. Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor yaşanan sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'a erken dönüş yaptı.İstanbul ekibi, 30 Haziran’da Kemerburgaz Tesisleri’nde başladığı hazırlıklarını 21 Temmuz’da Bolu’ya taşımıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/samsunda-tavuktan-zehirlenenlerin-213e-yukseldi-ayni-yemek-sirketi-11-fabrika-ile-calisiyordu--1096082553.html
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süper lig, eyüpspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig, eyüpspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig ekibi tavuktan zehirlendi: Futbolcular kampı yarıda bıraktı

00:58 26.07.2025
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© AA
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Süper Lig temsilcilerinden Eyüpspor, Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürdüğü sezon öncesi kampını, yaşanan gıda zehirlenmesi vakası nedeniyle yarıda bıraktı.
Eyüpspor kafilesinde yer alan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 15 kişi, yedikleri tavuktan zehirlendi.
Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürülen sezon öncesi kampında yaşanan zehirlenme olayı ardından tüm isimler hızla tedavi altına alındı. Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor yaşanan sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'a erken dönüş yaptı.
İstanbul ekibi, 30 Haziran’da Kemerburgaz Tesisleri’nde başladığı hazırlıklarını 21 Temmuz’da Bolu’ya taşımıştı.
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