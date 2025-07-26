https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/super-lig-ekibi-tavuktan-zehirlendi-futbolcular-kampi-yarida-birakti-1098152219.html

Süper Lig ekibi tavuktan zehirlendi: Futbolcular kampı yarıda bıraktı

Süper Lig ekibi tavuktan zehirlendi: Futbolcular kampı yarıda bıraktı

Sputnik Türkiye

Süper Lig temsilcilerinden Eyüpspor, Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürdüğü sezon öncesi kampını, yaşanan gıda zehirlenmesi vakası nedeniyle yarıda bıraktı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

süper lig

eyüpspor

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Eyüpspor kafilesinde yer alan futbolcular da dahil olmak üzere toplam 15 kişi, yedikleri tavuktan zehirlendi.Bolu’nun Gerede ilçesinde sürdürülen sezon öncesi kampında yaşanan zehirlenme olayı ardından tüm isimler hızla tedavi altına alındı. Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor yaşanan sağlık sorunu nedeniyle İstanbul'a erken dönüş yaptı.İstanbul ekibi, 30 Haziran’da Kemerburgaz Tesisleri’nde başladığı hazırlıklarını 21 Temmuz’da Bolu’ya taşımıştı.

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süper lig, eyüpspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)