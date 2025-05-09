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Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu
Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Samsun'da aynı yemek şirketi ile çalışan 11 firma çalışanları zehirlendi. Zehirlenenlerin sayısı dünden beri yükseliyor ve 213'e ulaştı. Kentteki hastanelerde yoğunluk gözlendi.Tavuk zehirledi: İstifra ve baş dönmesiİlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.Yemek firmasından numune alındıİl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.Hayati tehlike yokİşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ardahanda-90a-yakin-ogrenci-zehirlendi-hastanede-tedavi-altina-alindi-1095259635.html
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Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu

10:36 09.05.2025
© AAYemek
Yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı.
Samsun'da aynı yemek şirketi ile çalışan 11 firma çalışanları zehirlendi. Zehirlenenlerin sayısı dünden beri yükseliyor ve 213'e ulaştı. Kentteki hastanelerde yoğunluk gözlendi.

Tavuk zehirledi: İstifra ve baş dönmesi

İlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.

Yemek firmasından numune alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.

Hayati tehlike yok

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.
Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.
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