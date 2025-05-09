https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/samsunda-tavuktan-zehirlenenlerin-213e-yukseldi-ayni-yemek-sirketi-11-fabrika-ile-calisiyordu--1096082553.html

Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu

Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu

Sputnik Türkiye

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan firma ve fabrika işçilerinin sayısı 213'e çıktı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T10:36+0300

2025-05-09T10:36+0300

2025-05-09T10:36+0300

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zehirlenme

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Samsun'da aynı yemek şirketi ile çalışan 11 firma çalışanları zehirlendi. Zehirlenenlerin sayısı dünden beri yükseliyor ve 213'e ulaştı. Kentteki hastanelerde yoğunluk gözlendi.Tavuk zehirledi: İstifra ve baş dönmesiİlçede faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikaya yemek hizmeti veren şirketin dün öğle saatlerinde servis ettiği tavuktan yiyen ve istifra ile baş dönmesi şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 213'e yükseldi.Yemek firmasından numune alındıİl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yemek firmasına giderek incelenmek üzere numune aldı.Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, ifadesi için emniyete götürülen yemek firmasının yetkilisi, aşçı ve gıda mühendisinin işlemleri sürüyor.Hayati tehlike yokİşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuranların sayısında artış olabileceği belirtildi.Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 11 firma ve fabrikada çalışan 188 işçi dün yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ardahanda-90a-yakin-ogrenci-zehirlendi-hastanede-tedavi-altina-alindi-1095259635.html

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