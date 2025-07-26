https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/rus-vekil-slutskiy-batili-rus-dusmanlari-istanbuldaki-gorusmeleri-bozmaya-calisiyor-1098164630.html
Rus vekil Slutskiy: Batılı Rus düşmanları İstanbul'daki görüşmeleri bozmaya çalışıyor
Rus vekil Slutskiy: Batılı Rus düşmanları İstanbul'daki görüşmeleri bozmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batılı Rus düşmanlarının ‘Rus tehdidini’ öne sürerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T22:56+0300
2025-07-26T22:56+0300
2025-07-26T22:54+0300
dünya
leonid slutskiy
rusya devlet duması
ukrayna
polonya
i̇stanbul
vladimir zelenskiy
gönüllüler koalisyonu
rus silahlı kuvvetleri
emmanuel macron
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Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Slutskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Batı Avrupalı Rus düşmanlarının ‘Rus tehdidini’ öne sürerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döktüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Slutskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki barış süreci konusunu BM’ye taşıdığını ve Güvenlik Konseyi'nden 31 Temmuz'da bir toplantı talep ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/rusya-natonu-eylemleri-saldiri-hazirliklarina-benziyor-1098129166.html
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leonid slutskiy, rusya devlet duması, ukrayna, polonya, i̇stanbul, vladimir zelenskiy, gönüllüler koalisyonu, rus silahlı kuvvetleri, emmanuel macron
leonid slutskiy, rusya devlet duması, ukrayna, polonya, i̇stanbul, vladimir zelenskiy, gönüllüler koalisyonu, rus silahlı kuvvetleri, emmanuel macron
Rus vekil Slutskiy: Batılı Rus düşmanları İstanbul'daki görüşmeleri bozmaya çalışıyor
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Batılı Rus düşmanlarının ‘Rus tehdidini’ öne sürerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döktüklerini ifade etti.
Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Slutskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Batı Avrupalı Rus düşmanlarının ‘Rus tehdidini’ öne sürerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döktüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Gönüllüler Koalisyonu’ çılgınca ‘büyük savaşın tefini çalıyor’. Tusk, Macron ve diğer Batı Avrupalı Rus düşmanları ‘Rus tehdidini’ körükleyerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döküyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek seviyede savaşa hazır durumda, ancak Polonya'ya ya da diğer Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerine saldırma gibi bir durum yok. Biz NATO'nun aksine sadece sınırlarımızı ve güvenliğimizi savunuyoruz.”
Ukrayna'daki barıştan sadece Vladimir Zelenskiy’in değil, aynı zamanda Avrupa’nın başkentlerindeki patronlarının da korkuyor. Neo-Nazi rejiminin büyük çaplı yolsuzluklarına ve savaş suçlarına göz yumuyorlar ve hegemonyalarını sürdürmek için verdikleri jeopolitik mücadelede Ukrayna'yı ‘piyon olarak kullanmaya’ devam ediyorlar; dolayısıyla yeni provokasyonlar ve yeni Rus karşıtı mitler üretiyorlar.
Slutskiy ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki barış süreci konusunu BM’ye taşıdığını ve Güvenlik Konseyi'nden 31 Temmuz'da bir toplantı talep ettiğini kaydetti.