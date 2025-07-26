Gönüllüler Koalisyonu’ çılgınca ‘büyük savaşın tefini çalıyor’. Tusk, Macron ve diğer Batı Avrupalı Rus düşmanları ‘Rus tehdidini’ körükleyerek, İstanbul-2 müzakere çabalarını baltalamak amacıyla Ukrayna ihtilafının ateşine benzin döküyorlar. Rus Silahlı Kuvvetleri yüksek seviyede savaşa hazır durumda, ancak Polonya'ya ya da diğer Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerine saldırma gibi bir durum yok. Biz NATO'nun aksine sadece sınırlarımızı ve güvenliğimizi savunuyoruz.”