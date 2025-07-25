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Rusya: NATO’nu eylemleri saldırı hazırlıklarına benziyor

Rusya: NATO’nu eylemleri saldırı hazırlıklarına benziyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, NATO’nun mevcut eylemlerinin, Rusya'ya karşı tam ölçekli bir saldırının senaryosuna çok benzediğini belirtti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Sputnik’e röportajında, “NATO'nun şu anki eylemleri, ülkemize karşı tam ölçekli bir saldırı senaryosunun uygulanmasına çok benziyor” ifadesini kullandı.Kuzey Atlantik İttifakı’nın, özellikle Rusya'nın deniz sınırlarında askeri tehditler yaratmak için çalışmalarını giderek daha fazla artırdığını dile getiren Patruşev, bunun çok önemli riskler olduğunu belirterek şunlara dikkat çekti:Patruşev, uzak okyanus bölgelerinde İngiliz ve Fransız donanmalarına ait balistik füzeli nükleer denizaltıların, Rus toprakları yakınlarında da İngiliz ve Amerikan nükleer çok amaçlı denizaltılarının sürekli devriye görevi yerine getirdiğini tespit ettiklerini ekledi.

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