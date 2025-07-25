https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/rusya-natonu-eylemleri-saldiri-hazirliklarina-benziyor-1098129166.html
Rusya: NATO’nu eylemleri saldırı hazırlıklarına benziyor
Rusya: NATO’nu eylemleri saldırı hazırlıklarına benziyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, NATO’nun mevcut eylemlerinin, Rusya'ya karşı tam ölçekli bir saldırının senaryosuna çok benzediğini belirtti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T07:42+0300
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Sputnik’e röportajında, “NATO'nun şu anki eylemleri, ülkemize karşı tam ölçekli bir saldırı senaryosunun uygulanmasına çok benziyor” ifadesini kullandı.Kuzey Atlantik İttifakı’nın, özellikle Rusya'nın deniz sınırlarında askeri tehditler yaratmak için çalışmalarını giderek daha fazla artırdığını dile getiren Patruşev, bunun çok önemli riskler olduğunu belirterek şunlara dikkat çekti:Patruşev, uzak okyanus bölgelerinde İngiliz ve Fransız donanmalarına ait balistik füzeli nükleer denizaltıların, Rus toprakları yakınlarında da İngiliz ve Amerikan nükleer çok amaçlı denizaltılarının sürekli devriye görevi yerine getirdiğini tespit ettiklerini ekledi.
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rusya, nikolay patruşev, nato, savaş, tatbikat, abd, i̇ngiltere, fransa
rusya, nikolay patruşev, nato, savaş, tatbikat, abd, i̇ngiltere, fransa
Rusya: NATO’nu eylemleri saldırı hazırlıklarına benziyor
07:42 25.07.2025 (güncellendi: 07:47 25.07.2025)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, NATO’nun mevcut eylemlerinin, Rusya'ya karşı tam ölçekli bir saldırının senaryosuna çok benzediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Nikolay Patruşev, Sputnik’e röportajında, “NATO'nun şu anki eylemleri, ülkemize karşı tam ölçekli bir saldırı senaryosunun uygulanmasına çok benziyor” ifadesini kullandı.
Kuzey Atlantik İttifakı’nın, özellikle Rusya'nın deniz sınırlarında askeri tehditler yaratmak için çalışmalarını giderek daha fazla artırdığını dile getiren Patruşev, bunun çok önemli riskler olduğunu belirterek şunlara dikkat çekti:
Savaş gemileri birliklerinin varlığı artıyor;
Komşu sularda büyük ölçekli tatbikatlar yapılıyor;
Yüksek yoğunluklu keşif faaliyetleri kaydediliyor;
Kuzeydoğu Atlantik'te, Grönland-Norveç deniz bölgesinde, Norveç, Finlandiya ve İsveç topraklarında, Rusya karşıtı odaklı tatbikatlar düzenleniyor;
Polonya, Baltık ülkeleri ve Baltık Denizi’nde, NATO acil eylem kuvvetlerinden oluşan bir grup oluşturuluyor.
Patruşev, uzak okyanus bölgelerinde İngiliz ve Fransız donanmalarına ait balistik füzeli nükleer denizaltıların, Rus toprakları yakınlarında da İngiliz ve Amerikan nükleer çok amaçlı denizaltılarının sürekli devriye görevi yerine getirdiğini tespit ettiklerini ekledi.