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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/karabuk-ankara-kara-yolu-cift-yonlu-trafige-kapatildi-bolgede-yanginla-mucadele-suruyor-1098165100.html
Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı: Bölgede yangınla mücadele sürüyor
Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı: Bölgede yangınla mücadele sürüyor
Sputnik Türkiye
Karabük Safranbolu'da orman yangınıyla mücadele 4. gününe girdi. Yangın nedeniyle Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. 26.07.2025, Sputnik Türkiye
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor. Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Çarşambadan beri söndürülmeye çalışılıyorSafranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.Tahliye edilen köy ve mahalle sayısı artıyorÖte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.Kara yolu kapatıldıKarabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/tarim-ve-orman-bakani-ibrahim-yumakli-bir-gunde-76-yanginla-mucadele-ettik--1098163738.html
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karabük
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karabük, safranbolu, karabük valiliği, orman yangını
karabük, safranbolu, karabük valiliği, orman yangını

Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı: Bölgede yangınla mücadele sürüyor

23:02 26.07.2025 (güncellendi: 23:07 26.07.2025)
© Ömer ÜrerKarabük
Karabük - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
© Ömer Ürer
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Karabük Safranbolu'da orman yangınıyla mücadele 4. gününe girdi. Yangın nedeniyle Karabük-Ankara kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4. gününde söndürülmeye çalışılıyor. Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Çarşambadan beri söndürülmeye çalışılıyor

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede, rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Tahliye edilen köy ve mahalle sayısı artıyor

Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi. Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.

Kara yolu kapatıldı

Karabük Valiliği, Karabük-Ankara kara yolunun trafik güvenliği açısından ikinci bir duyuruya kadar çift yönlü ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, trafik akışının Karabük-Yenice kara yolu üzerinden sağlanacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2025
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bir günde 76 yangınla mücadele ettik
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