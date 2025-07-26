https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/tarim-ve-orman-bakani-ibrahim-yumakli-bir-gunde-76-yanginla-mucadele-ettik--1098163738.html

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bir günde 76 yangınla mücadele ettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bir günde 76 yangınla mücadele ettik

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son yangınlarla ilgili bilgileri paylaştı. Bakan, 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T21:32+0300

2025-07-26T21:32+0300

2025-07-26T21:33+0300

türki̇ye

i̇brahim yumaklı

orman yangını

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı, "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28’i ormanlık alanda 48’i de kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik" dedi. Ankara Eymir'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını dile getiren Bakan, "Antalya, Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı. Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş, Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel bu yangınlar şu anda devam ediyor." diye konuştu. Çok riskli bir gün vurgusu yaptıBakan Yumaklı'nın açıklamalarından önemli satır başları şöyle: "Bugünün çok riskli bir gün olduğunun da altını çizmiştik. Açıklamamızdan sonra saat 12.10’da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanında bir yangın çıktı. Hızlı bir şekilde hava ve kara müdahalesi oldu. Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. 17 itibariyle bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık 2 km ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı. O bölgede diğer yangınla ilgili soğutma çalışmalarını yapan arkadaşlarımız olduğu için birkaç dakika içerisinde bu yeni yangına müdahil oldular. 5 helikopter ve kara araçlarımızla birlikte müdahale ettik. Hâlâ da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Büyük oranda enerjisi düşmekle beraber risk devam ettiği için bütün gece boyunca bir çalışmak gerçekleşmiş olacak.Saat 14.36’da yeni bir yangın haberi de maalesef Antalya Serik’ten geldi. Yine orman dışı bir alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Bu yangın da arkadaşlarımız gerçekten çok mücadele ettiler ama çok şükür saat 20 itibariyle bu yangında tamamen kontrol altına alındı.Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Saat 15.30 da yine ülkemizin başka bir köşesinde Kahramanmaraş’ta bir yangın ihbarı geldi. Onikişubat ilçemizde ormanlık alanda başlayan yangınla mücadelemiz devam ediyor."Güney Marmara ve Kuzey Ege çok riskli bölgeler"Karabük’ten yaptığımız açıklamamızda bugün için Güney Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin çok riskli bölgeler olduğunun altını çizmiştik. Maalesef tam da bu noktada Bursa'da 2 yangın başladı. Harmancık'ta saat 16:06’da ve saat 17.40’ta başlayan 2 ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar. Şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması hasebiyle ve yerleşim yerine yakınlığı hasebiyle bu 2 yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor. Bütün gece yine diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler.r"Sabah açıklamamızda 3 yangının devam ettiğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Antalya Gazipaşa, diğeri de Mersin Silifke idi. Bu 2 yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Ancak Karabük Safranbolu’daki yangınla ilgili coğrafi koşulların çok kırıklığı, kanyonların olduğu, derin yaraların, uçurumların olduğu bölgeler olduğunu söylemiştim. Bizi uğraştıracak demiştim. Maalesef burada mesafeyi çok yavaş kat ediyoruz. Burası için bir müddet daha yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.76 yangınla mücadele ettikTabii bu saydıklarım büyüme potansiyeli olan belli bir seviyenin üzerindeki yangınlar. Bunların dışında gün içerisinde başlayıp da hızlı müdahale ile söndürülen birçok yangın var. Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28’i ormanlık alanda 48’i de kırsal alanda olmak üzere toplam 76 yangınla mücadele ettik.Özetleyecek olursak Ankara Eymir tamamen kontrol altına alındı. Antalya, Gazipaşa, Mersin Silifke büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Serik de yine büyük ölçüde kontrol altına alınmış oldu. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi bir sorun kalmadı.Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş, Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel bu yangınlar şu anda devam ediyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/ankarada-eymir-golu-cevresinde-orman-yangini-1098157132.html

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i̇brahim yumaklı, orman yangını