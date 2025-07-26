https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/cteden-pkk-hukumlusu-veysi-aktasin-kosullu-saliverilmesine-iliskin-aciklama-1098160403.html

CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama

CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama yapan CTE, "32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T18:44+0300

2025-07-26T18:44+0300

2025-07-26T18:44+0300

türki̇ye

veysi aktaş

i̇mralı cezaevi

pkk

tahliye

cezaevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093930243_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cb65eded7e47592d1ce9e277e843b544.jpg

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kalan PKK hükümlüsü Veysi Ateş'in koşullu salıverilmesiyle ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığı belirtildi. Herhangi bir ayrıcalık ve istisna uygulanmamıştırGenel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi."Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ayse-tokyaz-cinayetinde-yeni-gelisme-4-polis-2-site-gorevlisi-gozaltina-alindi-1098144863.html

türki̇ye

i̇mralı cezaevi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

veysi aktaş, i̇mralı cezaevi, pkk, tahliye, cezaevi