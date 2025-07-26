https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/cteden-pkk-hukumlusu-veysi-aktasin-kosullu-saliverilmesine-iliskin-aciklama-1098160403.html
CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama
CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama yapan CTE, "32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T18:44+0300
2025-07-26T18:44+0300
2025-07-26T18:44+0300
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veysi aktaş
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İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kalan PKK hükümlüsü Veysi Ateş'in koşullu salıverilmesiyle ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığı belirtildi. Herhangi bir ayrıcalık ve istisna uygulanmamıştırGenel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi."Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ayse-tokyaz-cinayetinde-yeni-gelisme-4-polis-2-site-gorevlisi-gozaltina-alindi-1098144863.html
türki̇ye
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veysi aktaş, i̇mralı cezaevi, pkk, tahliye, cezaevi
veysi aktaş, i̇mralı cezaevi, pkk, tahliye, cezaevi
CTE'den PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesine ilişkin açıklama
PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın koşullu salıverilmesiyle ilgili iddialarla ilgili açıklama yapan CTE, "32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kalan PKK hükümlüsü Veysi Ateş'in koşullu salıverilmesiyle ilgili olarak Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, koşullu salıverilmesine ilişkin tüm işlemlerin, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütüldüğü ve herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığı belirtildi.
Herhangi bir ayrıcalık ve istisna uygulanmamıştır
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında "İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi." şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" (765 S. TCK 125) suçundan müebbet hapis cezasına hükümlü olan Veysi Aktaş'ın, 11 Mayıs 1994'te ceza infaz kurumuna giriş yaptığı, 17 Mart 2015'te İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezası infaz edilen hükümlünün, 30 yıl olan koşullu salıverilme süresi dolduğu halde idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hal değerlendirmesi üç kez reddedilmiş, hükümlü hakkında 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan değerlendirme sonrasında yaklaşık 32 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra koşullu salıverilmesine karar verilmiştir. Hükümlünün tahliye tarihi itibarıyla mevcut bir disiplin cezası bulunmamakta olup, yapılan tüm işlemler, infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde yürütülmüş, herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmamıştır. Bazı sosyal medya mecralarında yürütülen dezenformasyon içerikli yorumlara ve algı çalışmalarına itibar edilmemelidir."