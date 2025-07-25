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Trump: AB ile görüşeceğim, anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz
Trump: AB ile görüşeceğim, anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyledi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T23:45+0300
2025-07-25T23:45+0300
dünya
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avrupa birliği
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD-AB ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığını görüşmek üzere 27 Temmuz'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmeyi planladığını söyledi.Trump, İskoçya'ya varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyleyen Trump, müzakerelerdeki 'takılma noktalarının' 'belki 20 farklı şeyle' ilgili olduğunu' söyledi.Trump ayrıca, "Avrupa Birliği ile görüşüyoruz ve eğer bunu başarabilirsek bu aslında hepsinin arasında en büyük anlaşma olacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-evsizler-hakkinda-kararname-imzaladi-evsizler-zorla-hastaneye-yatirilacak-1098150513.html
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avrupa, donald trump, abd, i̇skoçya, avrupa birliği, ab
avrupa, donald trump, abd, i̇skoçya, avrupa birliği, ab

Trump: AB ile görüşeceğim, anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz

23:45 25.07.2025
© AATrump yönetimine 20 milyon dolarlık dava
Trump yönetimine 20 milyon dolarlık dava - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD-AB ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığını görüşmek üzere 27 Temmuz'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmeyi planladığını söyledi.
Trump, İskoçya'ya varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Pazar günü AB ile görüşeceğim ve bir anlaşma üzerinde çalışacağız. Bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ursula burada olacak, çok saygın bir kadın. Bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz. Bu iyi olacak"
Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyleyen Trump, müzakerelerdeki 'takılma noktalarının' 'belki 20 farklı şeyle' ilgili olduğunu' söyledi.
Trump ayrıca, "Avrupa Birliği ile görüşüyoruz ve eğer bunu başarabilirsek bu aslında hepsinin arasında en büyük anlaşma olacak" dedi.
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