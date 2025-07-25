https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-ab-ile-gorusecegim-anlasmaya-varip-varamayacagimizi-gorecegiz-1098151445.html

Trump: AB ile görüşeceğim, anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz

Trump: AB ile görüşeceğim, anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyledi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T23:45+0300

2025-07-25T23:45+0300

2025-07-25T23:45+0300

dünya

avrupa

donald trump

abd

i̇skoçya

avrupa birliği

ab

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD-AB ticaret anlaşmasının mümkün olup olmadığını görüşmek üzere 27 Temmuz'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmeyi planladığını söyledi.Trump, İskoçya'ya varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:Avrupa Birliği ile anlaşmaya varılmasının 'yüzde 50-50' bir ihtimal olduğunu söyleyen Trump, müzakerelerdeki 'takılma noktalarının' 'belki 20 farklı şeyle' ilgili olduğunu' söyledi.Trump ayrıca, "Avrupa Birliği ile görüşüyoruz ve eğer bunu başarabilirsek bu aslında hepsinin arasında en büyük anlaşma olacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-evsizler-hakkinda-kararname-imzaladi-evsizler-zorla-hastaneye-yatirilacak-1098150513.html

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