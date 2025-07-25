https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-evsizler-hakkinda-kararname-imzaladi-evsizler-zorla-hastaneye-yatirilacak-1098150513.html
Trump, evsizler hakkında kararname imzaladı: 'Evsizler zorla hastaneye yatırılacak'
Trump, evsizler hakkında kararname imzaladı: 'Evsizler zorla hastaneye yatırılacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle şehir ve eyaletlere, evsiz kamp alanlarını temizleme ve insanları tedavi... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T21:20+0300
2025-07-25T21:20+0300
2025-07-25T21:20+0300
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ABD Başkan Trump 24 Temmuz’da bir kararname imzalayarak evsiz insanların sokaklardan kaldırılıp zorla hastanelere yerleştirmesini onayladı.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın 'Amerika’yı yeniden güvenli hale getirme ve evsizliği bitirme' sözünü yerine getirdiğini söyledi. Leavitt, “Sokaklardan başıboş suçluları kaldırarak ve kaynakları madde bağımlılığı programlarına yönlendirerek, Trump yönetimi hem toplumun güvenliğini sağlayacak hem de bağımlılık veya zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişilerin yardım almasını temin edecektir” dedi.Beyaz Saray, Trump’ın imzaladığı kararnameye 'Amerika’nın Sokaklarında Suç ve Düzensizliğe Son Verme' adını verirken ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki Beyaz Saray çevresinde bulunan evsizlerin 'derhal kaldırılacağını' açıkladı.Trump, bir gazetecinin Beyaz Saray önündeki parktaki evsizlerle ilgili sorusu üzerine, “Bu durumu korkunç buluyorum ve derhal onları oradan kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı da eleştiren Trump, “Başkenti düzgün yönetmesi gerekiyor. Gerekirse kontrolü ben devralırım” şeklinde konuştu.ABD’de 2024 yılında tek bir gecede evsiz olarak sayılan kişi sayısının 771 bin 480’e ulaştığı açıklandı. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 18’lik bir artış anlamına geldiği ifade edildi. Evsizlerin yüzde 36’sının sokakta, araçlarda veya kamp alanlarında yaşadığı belirtildi.Ulusal Evsizlik Hukuk Merkezi, bu kararnameyle birlikte barınma ve sağlık hizmetlerindeki bütçe kesintilerinin evsizliği daha da artıracağını savundu. Açıklamada, “Zorla tedavi etik dışı, etkisiz ve yasadışıdır… Bu adımlar, ihtiyacı olanlardan kaynakları alıp daha fazla kişiyi evsizliğe itecektir” denildi.Bazı gruplar, kararnamenin sokaktaki insanları barınma güvencesi olmaksızın uzaklaştırarak evsizliği suç haline getirme riski taşıdığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-anlasma-yapmak-istemediler-hamas-artik-avlanacak-1098145421.html
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donald trump, evsiz, evsizler, evsizlik, evsizler hareketi, chicago evsizler koalisyonu, amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri
donald trump, evsiz, evsizler, evsizlik, evsizler hareketi, chicago evsizler koalisyonu, amerika, kuzey amerika, amerika birleşik devletleri
Trump, evsizler hakkında kararname imzaladı: 'Evsizler zorla hastaneye yatırılacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle şehir ve eyaletlere, evsiz kamp alanlarını temizleme ve insanları tedavi merkezlerine yönlendirme çağrısında bulundu. Ancak evsizlere destek veren kuruluşlar, bu hamlenin sorunu daha da kötüleştireceğini belirtti.
ABD Başkan Trump 24 Temmuz’da bir kararname imzalayarak evsiz insanların sokaklardan kaldırılıp zorla hastanelere yerleştirmesini onayladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın 'Amerika’yı yeniden güvenli hale getirme ve evsizliği bitirme' sözünü yerine getirdiğini söyledi. Leavitt, “Sokaklardan başıboş suçluları kaldırarak ve kaynakları madde bağımlılığı programlarına yönlendirerek, Trump yönetimi hem toplumun güvenliğini sağlayacak hem de bağımlılık veya zihinsel sağlık sorunları yaşayan kişilerin yardım almasını temin edecektir” dedi.
Beyaz Saray, Trump’ın imzaladığı kararnameye 'Amerika’nın Sokaklarında Suç ve Düzensizliğe Son Verme' adını verirken ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki Beyaz Saray çevresinde bulunan evsizlerin 'derhal kaldırılacağını' açıkladı.
Trump, bir gazetecinin Beyaz Saray önündeki parktaki evsizlerle ilgili sorusu üzerine, “Bu durumu korkunç buluyorum ve derhal onları oradan kaldıracağız” ifadelerini kullandı. Vaşington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı da eleştiren Trump, “Başkenti düzgün yönetmesi gerekiyor. Gerekirse kontrolü ben devralırım” şeklinde konuştu.
ABD’de 2024 yılında tek bir gecede evsiz olarak sayılan kişi sayısının 771 bin 480’e ulaştığı açıklandı. Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 18’lik bir artış anlamına geldiği ifade edildi. Evsizlerin yüzde 36’sının sokakta, araçlarda veya kamp alanlarında yaşadığı belirtildi.
Ulusal Evsizlik Hukuk Merkezi, bu kararnameyle birlikte barınma ve sağlık hizmetlerindeki bütçe kesintilerinin evsizliği daha da artıracağını savundu. Açıklamada, “Zorla tedavi etik dışı, etkisiz ve yasadışıdır… Bu adımlar, ihtiyacı olanlardan kaynakları alıp daha fazla kişiyi evsizliğe itecektir” denildi.
Bazı gruplar, kararnamenin sokaktaki insanları barınma güvencesi olmaksızın uzaklaştırarak evsizliği suç haline getirme riski taşıdığına dikkat çekti.