TOBB Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Fayat: Türkiye’nin rekabet gücü yüzde 27 daraldı

“Aynı zamanda içerideki ithalatımızda 2022 sonunda neredeyse 1 buçuk, 2 milyar dolarken, şimdi 4 milyar dolara çıktı. Yani hem ihracatta kaybediyoruz hem de ithalatı artırmak zorunda kalıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada değerli TL teması devam ettiği için de rakiplerimiz dediğimiz özellikle Avrupa’ya yakın olan Kuzey Afrika’dan yaklaşık yüzde 40; Bangladeş, Vietnam, Çin’den de yüzde 60 pahalıyız. Biz bu kadar pahalıyken de ana pazarımızdan veya diğer müşterilerden bize teveccüh gelmiyor. Tabii ki bizim krizimiz içerisinde Avrupa’nın da kendi içindeki enflasyonu ve krizi sebebiyle bir dönem onların da talebi yokken, bizim bu krizimizle birlikte çok daha zor durumdayken, onların talebindeki kıpırdama başladığı halde bize dönmemeleri işin en vahim durumu oldu. Örneğin yılın ilk çeyreğinde Amerika yüzde 10, Avrupa yüzde 16 ithalatını artırdığı halde bizim hale eksiğimiz devam ediyor. Dolayısıyla tekstilci ve hazır giyim için zor bir süreç. Ekonomi yönetimini de anlıyorum. Sadece kuru isteyen bir argümanla da ortaya çıkan bir tekstil ve hazır giyim sektörü yok. Aslında biz değersiz TL değil, yüksek enflasyondan çok muzdaribiz. Baktığımız zaman dolar 8 lira, Euro 9 lirayken biz rekabet edebiliyorduk. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ile enflasyonun fırlaması, aşağı inmesi, sonrasında tekrar yukarıya çıkmaması için kurun baskılanması aradaki makası açtı.”