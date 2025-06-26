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Defne Samyeli ve kızı Deren Talu dolandırıcıların yeni hedefi oldu: Kargo tuzağına düştüler
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu dolandırıcıların yeni hedefi oldu: Kargo tuzağına düştüler
Sputnik Türkiye
Ünlü sunucu Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, 'kargonuz var' mesajına inanınca dolandırıcılara para kaptırdı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:31+0300
2025-06-26T13:31+0300
yaşam
defne samyeli
derin talu
deren talu
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
yargıtay
dolandırıcılık
kargo
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Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, 'kargonuz var' mesajına inanıp verilen hesap numarasına para gönderdi. Kargoları teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anlayan anne kız şikayetçi oldu. 255 dolar ödedilerTelegram uygulaması üzerinden Defne Samyelinin kızı Derin Talu'ya ünlü bir markadan kargosunun geldiği ve bunun teslim edilmesi için 255 dolar para ödemesi gerektiğine dair bir mesaj geldi. Derin Talu ve annesi Defne Samyeli, kargonun kendilerine ait olduğunu düşünerek verilen hesaba 255 dolar para gönderdi. Kargo teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anladılarAma kargo teslim edilmeyince anne ve kız dolandırıldıklarını anlayarak hemen savcılığa başvurdular. Sabah'ın haberine göre, Samyeli ve Talu kendilerini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Savcılık 'hile ve desise yer almadığı' için takipsizlik kararı verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma hakkında takipsizlik kararı verirken, hukuk mahkemesine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini kaydetti. Savcılık yaptığı değerlendirmede, "Yargıtay ilgili dolandırıcılık suçunun, 'failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine ya da başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun, ustaca olmalı, sergileniş bakımından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır' şeklinde tanımlandığı meydana gelen olayda içtihatlarda belirtildiği şekilde hile ve desisenin (aldatma) yer almadığı meselenin hukuk mahkemeleri nezdinden çözülmesi gereken bir konu olduğu" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-elcin-sangu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasiyla-suc-duyurusu--1097066053.html
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defne samyeli, deren talu, dolandırıcılık
defne samyeli, deren talu, dolandırıcılık

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu dolandırıcıların yeni hedefi oldu: Kargo tuzağına düştüler

13:31 26.06.2025
Defne Samyeli sosyal medya
Defne Samyeli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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Ünlü sunucu Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, 'kargonuz var' mesajına inanınca dolandırıcılara para kaptırdı.
Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, 'kargonuz var' mesajına inanıp verilen hesap numarasına para gönderdi. Kargoları teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anlayan anne kız şikayetçi oldu.

255 dolar ödediler

Telegram uygulaması üzerinden Defne Samyelinin kızı Derin Talu'ya ünlü bir markadan kargosunun geldiği ve bunun teslim edilmesi için 255 dolar para ödemesi gerektiğine dair bir mesaj geldi. Derin Talu ve annesi Defne Samyeli, kargonun kendilerine ait olduğunu düşünerek verilen hesaba 255 dolar para gönderdi.

Kargo teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anladılar

Ama kargo teslim edilmeyince anne ve kız dolandırıldıklarını anlayarak hemen savcılığa başvurdular. Sabah'ın haberine göre, Samyeli ve Talu kendilerini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Savcılık 'hile ve desise yer almadığı' için takipsizlik kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma hakkında takipsizlik kararı verirken, hukuk mahkemesine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini kaydetti.
Savcılık yaptığı değerlendirmede, "Yargıtay ilgili dolandırıcılık suçunun, 'failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine ya da başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun, ustaca olmalı, sergileniş bakımından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır' şeklinde tanımlandığı meydana gelen olayda içtihatlarda belirtildiği şekilde hile ve desisenin (aldatma) yer almadığı meselenin hukuk mahkemeleri nezdinden çözülmesi gereken bir konu olduğu" ifadeleri yer aldı.
Elçin Sangu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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