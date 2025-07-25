https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sanayi-sektorunun-dev-ismi-iflas-etti-yuzlerce-calisani-vardi-1098141164.html

Sanayi sektörünün dev ismi iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı

Sanayi sektörünün dev ismi iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı

Sputnik Türkiye

Konya merkezli Asman Çelik'ten kötü haber geldi. Mahkeme şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:08+0300

2025-07-25T14:08+0300

2025-07-25T14:08+0300

ekonomi̇

konya

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

i̇flas erteleme

konkordato

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Sanayi sektöründe yıllardır faaliyet gösteren Konya merkezli Asman Çelik için mahkeme iflas kararı verdi. Şirket, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyordu. Mahkeme konkordato talebini kabul etmediKonya merkezli Asman Çelik, ekonomik darboğaza girdi. Şirket Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, konkordato talebinin reddederek şirketin iflasına karar verdi. Kararla birlikte Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri de kaldırıldıOtomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/18-ulkeye-ihracat-yapiyordu-gida-sektorunun-onde-gelen-firmasi-iflasla-karsi-karsiya-1097896950.html

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konya, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, konkordato