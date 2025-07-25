https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sanayi-sektorunun-dev-ismi-iflas-etti-yuzlerce-calisani-vardi-1098141164.html
Sanayi sektörünün dev ismi iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı
Sanayi sektörünün dev ismi iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı
Sputnik Türkiye
Konya merkezli Asman Çelik'ten kötü haber geldi. Mahkeme şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:08+0300
2025-07-25T14:08+0300
2025-07-25T14:08+0300
ekonomi̇
konya
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas erteleme
konkordato
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Sanayi sektöründe yıllardır faaliyet gösteren Konya merkezli Asman Çelik için mahkeme iflas kararı verdi. Şirket, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyordu. Mahkeme konkordato talebini kabul etmediKonya merkezli Asman Çelik, ekonomik darboğaza girdi. Şirket Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, konkordato talebinin reddederek şirketin iflasına karar verdi. Kararla birlikte Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri de kaldırıldıOtomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/18-ulkeye-ihracat-yapiyordu-gida-sektorunun-onde-gelen-firmasi-iflasla-karsi-karsiya-1097896950.html
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konya, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, konkordato
konya, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, konkordato
Sanayi sektörünün dev ismi iflas etti: Yüzlerce çalışanı vardı
Konya merkezli Asman Çelik'ten kötü haber geldi. Mahkeme şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi
Sanayi sektöründe yıllardır faaliyet gösteren Konya merkezli Asman Çelik için mahkeme iflas kararı verdi. Şirket, yüzlerce kişiye istihdam sağlıyordu.
Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi
Konya merkezli Asman Çelik, ekonomik darboğaza girdi. Şirket Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, konkordato talebinin reddederek şirketin iflasına karar verdi. Kararla birlikte Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri de kaldırıldı
Otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.