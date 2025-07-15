https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/18-ulkeye-ihracat-yapiyordu-gida-sektorunun-onde-gelen-firmasi-iflasla-karsi-karsiya-1097896950.html
18 ülkeye ihracat yapıyordu: Gıda sektörünün önde gelen firması iflasla karşı karşıya
18 ülkeye ihracat yapıyordu: Gıda sektörünün önde gelen firması iflasla karşı karşıya
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Türkiye'nin önde gelen gıda ihracatçıları arasında yer alan Çiloğlu Gıda, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket için bir yıl süreyle konkordato kesin mühlet... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T11:50+0300
2025-07-15T11:50+0300
2025-07-15T11:50+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Çeyrek asırlık gıda devi Çiloğlu Gıda, konkordato ilan etti. 18 ülkeye ihracat yapan şirkete mahkeme bir yıl kesin mühlet verdi. Şirket darboğazdan çıkamazsa iflas riskiyle karşı karşıya. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’nin ihracatçı firmaları arasında yer alan Çiloğlu Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket ortaklarının da dahil olduğu konkordato talebine İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı. Mahkeme ayrıca, geçici mühlet sürecindeki tedbir ve komiser görevlerinin de aynı şekilde devam etmesine de hükmetti 18 ülkeye ihracat yapıyor1996'dan bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren Çiloğlu; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 500 çalışana sahip olan firmanın onlarca farkı ürün grubu, 700'den fazla ürün çeşidi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/dev-gida-sirketi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-ilan-etti-1097866237.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
18 ülkeye ihracat yapıyordu: Gıda sektörünün önde gelen firması iflasla karşı karşıya
Türkiye'nin önde gelen gıda ihracatçıları arasında yer alan Çiloğlu Gıda, ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket için bir yıl süreyle konkordato kesin mühlet kararı çıktı.
Çeyrek asırlık gıda devi Çiloğlu Gıda, konkordato ilan etti. 18 ülkeye ihracat yapan şirkete mahkeme bir yıl kesin mühlet verdi. Şirket darboğazdan çıkamazsa iflas riskiyle karşı karşıya.
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’nin ihracatçı firmaları arasında yer alan Çiloğlu Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Şirket ortaklarının da dahil olduğu konkordato talebine İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı. Mahkeme ayrıca, geçici mühlet sürecindeki tedbir ve komiser görevlerinin de aynı şekilde devam etmesine de hükmetti
18 ülkeye ihracat yapıyor
1996'dan bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren Çiloğlu; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa'da toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 500 çalışana sahip olan firmanın onlarca farkı ürün grubu, 700'den fazla ürün çeşidi bulunuyor.