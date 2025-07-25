https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/nem-istanbulu-esir-aldi-ilce-ilce-hissedilen-sicakliklar-aciklandi-1098131151.html

Nem İstanbul'u esir aldı: İlçe ilçe hissedilen sıcaklıklar açıklandı

Nem İstanbul'u esir aldı: İlçe ilçe hissedilen sıcaklıklar açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul, sıcak hava dalgasının etkisindeyken, akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 99’a ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok noktada... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T09:38+0300

2025-07-25T09:38+0300

2025-07-25T09:38+0300

türki̇ye

nem

i̇stanbul

sıcaklık

yüksek sıcaklık

rekor sıcaklık

hissedilen sıcaklık

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İstanbul, Temmuz sıcaklarının en yoğun hissedildiği günlerden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranlarını yayımladı. Elde edilen verilere göre, şehir genelinde bunaltıcı nem oranları yüzde 90’ın üzerine çıktı.Nem oranı yüzde 99’a ulaştıÖzellikle merkezi ilçelerde hissedilen sıcaklık 31 dereceyi aşarken, bazı bölgelerde nem oranı yüzde 99’a kadar çıktı. Şişli, en yüksek nem oranıyla dikkat çekerken, onu Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer izledi.İstanbul'un ilçelerine göre nem oranlarıMarmara Denizi ısındıMarmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html

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