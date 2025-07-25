Nem İstanbul'u esir aldı: İlçe ilçe hissedilen sıcaklıklar açıklandı
© Fotoğrafİstanbul hava durumu
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İstanbul, sıcak hava dalgasının etkisindeyken, akşam saatlerinde bazı ilçelerde nem oranı yüzde 99’a ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok noktada hissedilen sıcaklığın 30 dereceyi aştığını bildirdi. Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer gibi merkez ilçelerde nem boğucu seviyeye çıktı.
İstanbul, Temmuz sıcaklarının en yoğun hissedildiği günlerden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saat 21.45 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranlarını yayımladı. Elde edilen verilere göre, şehir genelinde bunaltıcı nem oranları yüzde 90’ın üzerine çıktı.
Nem oranı yüzde 99’a ulaştı
Özellikle merkezi ilçelerde hissedilen sıcaklık 31 dereceyi aşarken, bazı bölgelerde nem oranı yüzde 99’a kadar çıktı. Şişli, en yüksek nem oranıyla dikkat çekerken, onu Beşiktaş, Kağıthane ve Sarıyer izledi.
İstanbul'un ilçelerine göre nem oranları
Adalar: 27°C – Hissedilen: 29,2°C – Nem: yüzde 70
Arnavutköy: 25°C – Hissedilen: 27,7°C – Nem: yüzde 89
Ataşehir: 24,7°C – Hissedilen: 24,7°C – Nem: yüzde 90
Avcılar: 27,3°C – Hissedilen: 30°C – Nem: yüzde 73
Bağcılar: 26,2°C – Hissedilen: 29,1°C – Nem: yüzde 82
Bahçelievler: 27,3°C – Hissedilen: 30°C – Nem: yüzde 73
Bakırköy: 27,3°C – Hissedilen: 30°C – Nem: yüzde 73
Başakşehir: 24,9°C – Hissedilen: 24,9°C – Nem: yüzde 89
Bayrampaşa: 26,2°C – Hissedilen: 29,1°C – Nem: yüzde 82
Beşiktaş: 26,3°C – Hissedilen: 31,1°C – Nem: yüzde 97
Beykoz: 26,1°C – Hissedilen: 28,4°C – Nem: yüzde 77
Beylikdüzü: 26,2°C – Hissedilen: 28,7°C – Nem: yüzde 78
Beyoğlu: 26,3°C – Hissedilen: 31,1°C – Nem: yüzde 97
Büyükçekmece: 25,7°C – Hissedilen: 28,3°C – Nem: yüzde 83
Çatalca: 25,6°C – Hissedilen: 29°C – Nem: yüzde 92
Çekmeköy: 25°C – Hissedilen: 27,1°C – Nem: yüzde 80
Esenler: 26,2°C – Hissedilen: 29,1°C – Nem: yüzde 82
Esenyurt: 25,7°C – Hissedilen: 28,3°C – Nem: yüzde 83
Eyüpsultan: 25,4°C – Hissedilen: 28,4°C – Nem: yüzde 90
Fatih: 27°C – Hissedilen: 29,4°C – Nem: yüzde 72
Gaziosmanpaşa: 26,2°C – Hissedilen: 29,1°C – Nem: yüzde 82
Güngören: 26,2°C – Hissedilen: 29,1°C – Nem: yüzde 82
Kadıköy: 27,3°C – Hissedilen: 30,6°C – Nem: yüzde 78
Kağıthane: 26,2°C – Hissedilen: 30,8°C – Nem: yüzde 97
Kartal: 26,8°C – Hissedilen: 29°C – Nem: yüzde 71
Küçükçekmece: 27,3°C – Hissedilen: 30°C – Nem: yüzde 73
Maltepe: 26,8°C – Hissedilen: 29°C – Nem: yüzde 71
Pendik: 26°C – Hissedilen: 28,3°C – Nem: yüzde 77
Sancaktepe: 26°C – Hissedilen: 28,6°C – Nem: yüzde 81
Sarıyer: 24,3°C – Hissedilen: 24,3°C – Nem: yüzde 97
Silivri: 24,8°C – Hissedilen: 24,8°C – Nem: yüzde 71
Sultanbeyli: 24,6°C – Hissedilen: 24,6°C – Nem: yüzde 88
Sultangazi: 26°C – Hissedilen: 28,6°C – Nem: yüzde 81
Şile: 25,4°C – Hissedilen: 27,6°C – Nem: yüzde 79
Şişli: 26,2°C – Hissedilen: 31,1°C – Nem: yüzde 99
Tuzla: 26,5°C – Hissedilen: 28,7°C – Nem: yüzde 73
Ümraniye: 24,7°C – Hissedilen: 24,7°C – Nem: yüzde 90
Üsküdar: 25,7°C – Hissedilen: 28°C – Nem: yüzde 79
Zeytinburnu: 27,3°C – Hissedilen: 30°C – Nem: yüzde 73
Marmara Denizi ısındı
Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında kaydedildi.