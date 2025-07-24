https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html

Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?

Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 24 Temmuz Perşembe günü için aşırı sıcak hava dalgası ve 50 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yerel sağanak. Bölge bölge detaylı hava durumu.

2025-07-24T06:59+0300

2025-07-24T06:59+0300

2025-07-24T06:59+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası devam ederken rüzgarın hızı birçok bölgede 50 km/saate ulaşacak. Termometreler gölgede 45 dereceyi görecek, Meteoroloji 24 Temmuz hava durumu için kritik uyarı yaptı: sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış kapıdaGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orman yangını riski varRüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Orman yangını riski yükselirken uzmanlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı. Marmara Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Batı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat).Doğu Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık; kuzeydoğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van’ın doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyenin-en-sicak-ili-termometreler-51-derece-ile-rekoru-gordu-1098091234.html

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