https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html
Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 24 Temmuz Perşembe günü için aşırı sıcak hava dalgası ve 50 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yerel sağanak. Bölge bölge detaylı hava durumu.
2025-07-24T06:59+0300
2025-07-24T06:59+0300
2025-07-24T06:59+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası devam ederken rüzgarın hızı birçok bölgede 50 km/saate ulaşacak. Termometreler gölgede 45 dereceyi görecek, Meteoroloji 24 Temmuz hava durumu için kritik uyarı yaptı: sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış kapıdaGiresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orman yangını riski varRüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Orman yangını riski yükselirken uzmanlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı. Marmara Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Akdeniz Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Batı KaradenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat).Doğu Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık; kuzeydoğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van’ın doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumuAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/turkiyenin-en-sicak-ili-termometreler-51-derece-ile-rekoru-gordu-1098091234.html
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24 temmuz hava durumu, sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar, yerel sağanak yağış, gölgede 45 derece, meteoroloji genel müdürlüğü, orman yangını riski, bölge bölge hava durumu, rüzgar uyarısı, yağış uyarısı, aşırı sıcaklar, bugün hava nasıl olacak, i̇stanbul hava durumu, ege sıcaklık tahmini, karadeniz sağanak yağış, doğu anadolu hava durumu, 24 temmuz perşembe hava tahmini, sıcaklık rekoru, hava durumu uyarısı, türkiye geneli hava tahmini
24 temmuz hava durumu, sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar, yerel sağanak yağış, gölgede 45 derece, meteoroloji genel müdürlüğü, orman yangını riski, bölge bölge hava durumu, rüzgar uyarısı, yağış uyarısı, aşırı sıcaklar, bugün hava nasıl olacak, i̇stanbul hava durumu, ege sıcaklık tahmini, karadeniz sağanak yağış, doğu anadolu hava durumu, 24 temmuz perşembe hava tahmini, sıcaklık rekoru, hava durumu uyarısı, türkiye geneli hava tahmini
Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Temmuz hava durumuna göre kuvvetli rüzgar ve sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. İç ve batı kesimlerde rüzgarın saatte 50 km hıza ulaşması beklenirken, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ağrı ve Van çevrelerinde yerel sağanaklar görülecek. Orman yangını riski artıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası devam ederken rüzgarın hızı birçok bölgede 50 km/saate ulaşacak. Termometreler gölgede 45 dereceyi görecek, Meteoroloji 24 Temmuz hava durumu için kritik uyarı yaptı: sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış kapıda
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Orman yangını riski yükselirken uzmanlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı.
Marmara Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir:
38°C – Az bulutlu ve açık
Edirne:
40°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul:
34°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli:
36°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar:
36°C – Az bulutlu ve açık
Denizli:
43°C – Az bulutlu ve açık
İzmir:
40°C – Az bulutlu ve açık
Manisa:
44°C – Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Adana:
38°C – Az bulutlu ve açık
Antalya:
36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay:
34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta:
38°C – Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara:
36°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir:
38°C – Az bulutlu ve açık
Konya:
36°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir:
34°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bolu:
36°C – Az bulutlu ve açık
Düzce:
37°C – Az bulutlu ve açık
Sinop:
34°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak:
30°C – Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/saat).
Amasya:
36°C – Az bulutlu
Artvin:
28°C – Parçalı, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Samsun:
31°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon:
28°C – Parçalı, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık; kuzeydoğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu. Ağrı'nın güney ve doğusu ile Van’ın doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).
Erzurum:
31°C – Parçalı bulutlu
Kars:
31°C – Parçalı bulutlu
Malatya:
40°C – Az bulutlu ve açık
Van:
30°C – Parçalı, doğusu yerel sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar batı kesimlerde kuzeyden kuvvetli (30-50 km/saat).
Diyarbakır:
45°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep:
43°C – Az bulutlu ve açık
Mardin:
42°C – Az bulutlu ve açık
Siirt:
43°C – Az bulutlu ve açık