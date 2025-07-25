https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/morgan-stanley-yil-sonu-dolar-beklentisini-ve-enflasyon-tahminini-yukseltti-1098138110.html

Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti

Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti

Sputnik Türkiye

Yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında hızla değer kaybına dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini ve dolar/ TL beklentisini yükseltti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T13:20+0300

2025-07-25T13:20+0300

2025-07-25T13:25+0300

ekonomi̇

morgan stanley

merkez bankası

faiz

faiz indirimi

dolar/tl

enflasyon

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Merkez Bankası'nın dün 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/ TL beklentisini 43'ten 45'e, yüzde 29 olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'a çekti.Yıl sonu politika faizini sabit tuttu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızı vurgusu yapıldıBankanın analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi..

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morgan stanley, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, dolar/tl, enflasyon