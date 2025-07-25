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Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti
Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti
Sputnik Türkiye
Yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında hızla değer kaybına dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini ve dolar/ TL beklentisini yükseltti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T13:20+0300
2025-07-25T13:25+0300
ekonomi̇
morgan stanley
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
dolar/tl
enflasyon
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Merkez Bankası'nın dün 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/ TL beklentisini 43'ten 45'e, yüzde 29 olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'a çekti.Yıl sonu politika faizini sabit tuttu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızı vurgusu yapıldıBankanın analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html
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morgan stanley, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, dolar/tl, enflasyon
morgan stanley, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, dolar/tl, enflasyon

Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti

13:20 25.07.2025 (güncellendi: 13:25 25.07.2025)
© REUTERS / Arnd WiegmannMorgan Stanley
Morgan Stanley - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında hızla değer kaybına dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini ve dolar/ TL beklentisini yükseltti.
Merkez Bankası'nın dün 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/ TL beklentisini 43'ten 45'e, yüzde 29 olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'a çekti.

Yıl sonu politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızı vurgusu yapıldı

Bankanın analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.
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