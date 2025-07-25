https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/morgan-stanley-yil-sonu-dolar-beklentisini-ve-enflasyon-tahminini-yukseltti-1098138110.html
Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti
Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti
Sputnik Türkiye
Yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında hızla değer kaybına dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini ve dolar/ TL beklentisini yükseltti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T13:20+0300
2025-07-25T13:20+0300
2025-07-25T13:25+0300
ekonomi̇
morgan stanley
merkez bankası
faiz
faiz indirimi
dolar/tl
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102946/43/1029464375_61:0:3442:1902_1920x0_80_0_0_e35386fc73bb981554b0e277693da10c.jpg
Merkez Bankası'nın dün 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/ TL beklentisini 43'ten 45'e, yüzde 29 olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'a çekti.Yıl sonu politika faizini sabit tuttu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızı vurgusu yapıldıBankanın analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102946/43/1029464375_483:0:3019:1902_1920x0_80_0_0_c7d733600c867564211d05515ecbaf05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
morgan stanley, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, dolar/tl, enflasyon
morgan stanley, merkez bankası, faiz, faiz indirimi, dolar/tl, enflasyon
Morgan Stanley, yıl sonu dolar beklentisini ve enflasyon tahminini yükseltti
13:20 25.07.2025 (güncellendi: 13:25 25.07.2025)
Yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında hızla değer kaybına dikkat çekerek yıl sonu enflasyon tahminini ve dolar/ TL beklentisini yükseltti.
Merkez Bankası'nın dün 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından yatırım bankası Morgan Stanley, dolar/ TL beklentisini 43'ten 45'e, yüzde 29 olan yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 30'a çekti.
Yıl sonu politika faizini sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayındaki toplantısında 300 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından, Morgan Stanley yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 36 seviyesinde sabit tuttu.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızı vurgusu yapıldı
Bankanın analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a, dolar/TL beklentisi ise 43'ten 45'e yükseltildi. Bu revizyonlara gerekçe olarak ise Türk Lirası'nın son dönemdeki değer kaybı hızı gösterildi.