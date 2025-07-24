https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html
Temmuz 2025 faiz kararı açıklandı: Merkez Bankası faiz indirdi
Temmuz 2025 faiz kararı açıklandı: Merkez Bankası faiz indirdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı için geri sayım sona erdi. Ekonomistler 250 baz puanlık indirim beklerken, dolar, altın, borsa ve... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T14:02+0300
2025-07-24T14:02+0300
2025-07-24T14:12+0300
ekonomi̇
merkez bankası
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faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını bugün (24 Temmuz) açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararıMerkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41,5’e indirdi.TCMB, son toplantıda faizi yüzde 46’da tutmuştuMerkez Bankası, haziran ayı PPK toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı. Mart ayında faiz indirmiştiTCMB, mart ayında politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekmişti.Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?AA Finans beklenti anketi ve diğer piyasa araştırmalarına göre, ekonomistler bu ay TCMB'nin faizi 250 baz puan indirerek yüzde 43.50’ye çekmesini bekliyordu. Yıl sonu için öngörülen politika faizi medyan tahmini ise yüzde 35 olarak öne çıkmıştı.Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici artışına dikkat çekildiMerkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."
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Temmuz 2025 faiz kararı açıklandı: Merkez Bankası faiz indirdi
14:02 24.07.2025 (güncellendi: 14:12 24.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı için geri sayım sona erdi. Ekonomistler 250 baz puanlık indirim beklerken, dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları TCMB'nin politika faizinde nasıl bir adım atacağını yakından izliyor. Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını bugün (24 Temmuz) açıkladı. Piyasalarda faiz indiriminin gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41,5’e indirdi.
TCMB, son toplantıda faizi yüzde 46’da tutmuştu
Merkez Bankası, haziran ayı PPK toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı.
Mart ayında faiz indirmişti
TCMB, mart ayında politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 42.5’e çekmişti.
Ekonomistlerin beklentisi ne yöndeydi?
AA Finans beklenti anketi ve diğer piyasa araştırmalarına göre, ekonomistler bu ay TCMB'nin faizi 250 baz puan indirerek yüzde 43.50’ye çekmesini bekliyordu. Yıl sonu için öngörülen politika faizi medyan tahmini ise yüzde 35 olarak öne çıkmıştı.
Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici artışına dikkat çekildi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."