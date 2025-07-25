https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html
Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor
Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki orman yangınlarına Antalya da eklendi. Kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T11:13+0300
2025-07-25T11:13+0300
2025-07-25T12:23+0300
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muratpaşa
toma
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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.Antalya'da 3 noktada yangınAksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sakarya-bilecik-eskisehir-afyonkarahisar-ve-karabuk-orman-yanginlarinda-son-durum-1098128965.html
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Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor
11:13 25.07.2025 (güncellendi: 12:23 25.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'deki orman yangınlarına Antalya da eklendi. Kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'da 3 noktada yangın
Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.
Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.