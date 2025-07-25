https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html

Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'deki orman yangınlarına Antalya da eklendi. Kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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antalya

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toma

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yangın

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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.Antalya'da 3 noktada yangınAksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sakarya-bilecik-eskisehir-afyonkarahisar-ve-karabuk-orman-yanginlarinda-son-durum-1098128965.html

türki̇ye

antalya

muratpaşa

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