Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/antalyada-orman-yangini-yerlesim-yerlerine-yaklasti-polis-anonslarla-tahliye-etti-1098134288.html
Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor
Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki orman yangınlarına Antalya da eklendi. Kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T11:13+0300
2025-07-25T12:23+0300
türki̇ye
antalya
muratpaşa
toma
türkiye
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098134396_0:168:541:472_1920x0_80_0_0_9328c0f312cff8acfab2ed506b3de921.png
Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.Antalya'da 3 noktada yangınAksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sakarya-bilecik-eskisehir-afyonkarahisar-ve-karabuk-orman-yanginlarinda-son-durum-1098128965.html
türki̇ye
antalya
muratpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098134396_0:118:541:523_1920x0_80_0_0_682370f656194a7e3ae3423bad21c902.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya yangın, aksu orman yangını, muratpaşa yangın, manavgat yangın, antalya orman yangını, güzeloba yangın, güzelyalı yangın, antalya ev tahliyesi, antalya helikopter yangın müdahalesi, orman yangını son durum
antalya yangın, aksu orman yangını, muratpaşa yangın, manavgat yangın, antalya orman yangını, güzeloba yangın, güzelyalı yangın, antalya ev tahliyesi, antalya helikopter yangın müdahalesi, orman yangını son durum

Antalya'da 3 noktada yangın: Aksu, Muratpaşa ve Manavgat'ta ekiplerin müdahalesi sürüyor

11:13 25.07.2025 (güncellendi: 12:23 25.07.2025)
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'deki orman yangınlarına Antalya da eklendi. Kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da 3 noktada yangın

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.
Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
TÜRKİYE
Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum
08:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала