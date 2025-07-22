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Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?

Sputnik Türkiye

Meclis'ten geçen yeni ÖTV düzenlemesi, genel otomobil fiyatlarında artışa neden olmayacak. Ancak 4X4 Pick-Up araçlarda fiyat artışı bekleniyor. Cumhurbaşkanına... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T11:23+0300

2025-07-22T11:23+0300

2025-07-22T11:23+0300

ekonomi̇

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

ak parti

tbmm

otomobil

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Haziran 2025’te AK Parti tarafından hazırlanan ÖTV düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin kısa süre içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.Bu süreçte sosyal medya üzerinden dolaşıma giren iddialar, kamuoyunda beklentiyi artırdı. Bu nedenle haziran ayında otomotiv pazarı rekor kırdı. Yasalaşan düzenleme, iddia edildiği gibi bütün otomobillerde ÖTV indirimi ya da artışı getirmeyecek. Yeni yasa yalnızca 4X4 Pick-Up araçları doğrudan etkiliyor. Bu araçlar için ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.Bu değişiklik, 4X4 Pick-Up segmentindeki araçların nihai satış fiyatlarında ciddi artışlar anlamına geliyor. Uzmanlara göre, bu artış 1 ila 2 milyon TL arasında olabilir.ÖTV oranlarında genel bir değişiklik yokOtomobil fiyatları genel anlamda sabit kalacak. Yani sedan, SUV, hatchback gibi binek araçlarda şu an için fiyat değişikliği öngörülmüyor. Ancak yapılan düzenleme, gelecekte ÖTV sisteminde Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan değişiklik yapılmasının önünü açıyor.Cumhurbaşkanına kapsamlı yetki verildiYeni yasa ile birlikte, Cumhurbaşkanı’na ÖTV konusunda geniş yetkiler tanındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı artık:Bu yetki, başta elektrikli araçlar olmak üzere birçok modelin vergilendirme sistemini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.Elektrikli araçlar için altyapı hazırlandıYasa, şu an için elektrikli araçlarda doğrudan bir ÖTV artışı ya da indirimi getirmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde, bu araçların ÖTV’sinin belirlenmesinde yeni parametreler kullanılacak. Bu parametreler şunlar olacak:Bu gelişmeyle birlikte elektrikli araçların vergilendirme sistemine ilk kez teknik özellik bazlı bir yaklaşım getirilmiş oldu.Hibrit araçlara şimdilik dokunulmadıYeni düzenleme kapsamında hibrit ve plug-in hibrit araçlar için mevcut ÖTV oranlarında doğrudan bir değişiklik yapılmadı. Ancak hibrit motorlu bazı modellerde, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Bu oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.Arazi taşıtlarına özel oran: Yüzde 50Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Bu oran, otomobil segmentlerinde görülen yüzde 80 seviyesinin altında kalsa da, özellikle Pick-Up tipi araçlarda fiyat etkisi ciddi düzeyde olacak.

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