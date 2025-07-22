https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yeni-otv-duzenlemesi-yururluge-giriyor-hangi-araclar-etkilenecek-ne-degisti-1098052600.html
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?
Sputnik Türkiye
Meclis'ten geçen yeni ÖTV düzenlemesi, genel otomobil fiyatlarında artışa neden olmayacak. Ancak 4X4 Pick-Up araçlarda fiyat artışı bekleniyor. Cumhurbaşkanına... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T11:23+0300
2025-07-22T11:23+0300
2025-07-22T11:23+0300
ekonomi̇
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
ak parti
tbmm
otomobil
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Haziran 2025’te AK Parti tarafından hazırlanan ÖTV düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin kısa süre içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.Bu süreçte sosyal medya üzerinden dolaşıma giren iddialar, kamuoyunda beklentiyi artırdı. Bu nedenle haziran ayında otomotiv pazarı rekor kırdı. Yasalaşan düzenleme, iddia edildiği gibi bütün otomobillerde ÖTV indirimi ya da artışı getirmeyecek. Yeni yasa yalnızca 4X4 Pick-Up araçları doğrudan etkiliyor. Bu araçlar için ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.Bu değişiklik, 4X4 Pick-Up segmentindeki araçların nihai satış fiyatlarında ciddi artışlar anlamına geliyor. Uzmanlara göre, bu artış 1 ila 2 milyon TL arasında olabilir.ÖTV oranlarında genel bir değişiklik yokOtomobil fiyatları genel anlamda sabit kalacak. Yani sedan, SUV, hatchback gibi binek araçlarda şu an için fiyat değişikliği öngörülmüyor. Ancak yapılan düzenleme, gelecekte ÖTV sisteminde Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan değişiklik yapılmasının önünü açıyor.Cumhurbaşkanına kapsamlı yetki verildiYeni yasa ile birlikte, Cumhurbaşkanı’na ÖTV konusunda geniş yetkiler tanındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı artık:Bu yetki, başta elektrikli araçlar olmak üzere birçok modelin vergilendirme sistemini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.Elektrikli araçlar için altyapı hazırlandıYasa, şu an için elektrikli araçlarda doğrudan bir ÖTV artışı ya da indirimi getirmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde, bu araçların ÖTV’sinin belirlenmesinde yeni parametreler kullanılacak. Bu parametreler şunlar olacak:Bu gelişmeyle birlikte elektrikli araçların vergilendirme sistemine ilk kez teknik özellik bazlı bir yaklaşım getirilmiş oldu.Hibrit araçlara şimdilik dokunulmadıYeni düzenleme kapsamında hibrit ve plug-in hibrit araçlar için mevcut ÖTV oranlarında doğrudan bir değişiklik yapılmadı. Ancak hibrit motorlu bazı modellerde, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Bu oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.Arazi taşıtlarına özel oran: Yüzde 50Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Bu oran, otomobil segmentlerinde görülen yüzde 80 seviyesinin altında kalsa da, özellikle Pick-Up tipi araçlarda fiyat etkisi ciddi düzeyde olacak.
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ötv düzenlemesi 2025, yeni ötv oranları, 4x4 pick-up ötv artışı, cumhurbaşkanı ötv yetkisi, elektrikli araç ötv, hibrit araç ötv oranları, otomobil ötv değişikliği, pick-up araç vergisi, ötv matrah güncellemesi, yeni ötv sistemi, ötv artışı gelecek mi, elektrikli araçlara zam var mı, 2025 araç fiyatları, araçlara vergi indirimi olacak mı, araç ötv ne kadar oldu, yeni ötv yasası yürürlüğe girdi mi, araçlarda ötv neye göre hesaplanıyor, pick-up fiyatları ne kadar artacak, elektrikli araçlar için ötv hesaplama, hibrit araç ötv oranları kaç oldu, ötv ne zaman değişecek
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?
Özel
Meclis'ten geçen yeni ÖTV düzenlemesi, genel otomobil fiyatlarında artışa neden olmayacak. Ancak 4X4 Pick-Up araçlarda fiyat artışı bekleniyor. Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan yasa, elektrikli ve hibrit araçların gelecekteki vergilendirme yapısında da değişim sinyali veriyor.
Haziran 2025’te AK Parti tarafından hazırlanan ÖTV düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemenin kısa süre içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Bu süreçte sosyal medya üzerinden dolaşıma giren iddialar, kamuoyunda beklentiyi artırdı. Bu nedenle haziran ayında otomotiv pazarı rekor kırdı. Yasalaşan düzenleme, iddia edildiği gibi bütün otomobillerde ÖTV indirimi ya da artışı getirmeyecek. Yeni yasa yalnızca 4X4 Pick-Up araçları doğrudan etkiliyor. Bu araçlar için ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.
Bu değişiklik, 4X4 Pick-Up segmentindeki araçların nihai satış fiyatlarında ciddi artışlar anlamına geliyor. Uzmanlara göre, bu artış 1 ila 2 milyon TL arasında olabilir.
ÖTV oranlarında genel bir değişiklik yok
Otomobil fiyatları genel anlamda sabit kalacak. Yani sedan, SUV, hatchback gibi binek araçlarda şu an için fiyat değişikliği öngörülmüyor. Ancak yapılan düzenleme, gelecekte ÖTV sisteminde Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan değişiklik yapılmasının önünü açıyor.
Cumhurbaşkanına kapsamlı yetki verildi
Yeni yasa ile birlikte, Cumhurbaşkanı’na ÖTV konusunda geniş yetkiler tanındı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı artık:
ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırabilecek
,
Bu sınırları sıfıra kadar indirebilecek
,
Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre araçlara özel ÖTV oranları belirleyebilecek.
Bu yetki, başta elektrikli araçlar olmak üzere birçok modelin vergilendirme sistemini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.
Elektrikli araçlar için altyapı hazırlandı
Yasa, şu an için elektrikli araçlarda doğrudan bir ÖTV artışı ya da indirimi getirmiyor. Ancak önümüzdeki dönemde, bu araçların ÖTV’sinin belirlenmesinde yeni parametreler kullanılacak. Bu parametreler şunlar olacak:
Menzil (km cinsinden sürüş kapasitesi)
,
Motor gücü (beygir gücü).
Bu gelişmeyle birlikte elektrikli araçların vergilendirme sistemine ilk kez teknik özellik bazlı bir yaklaşım getirilmiş oldu.
Hibrit araçlara şimdilik dokunulmadı
Yeni düzenleme kapsamında hibrit ve plug-in hibrit araçlar için mevcut ÖTV oranlarında doğrudan bir değişiklik yapılmadı. Ancak hibrit motorlu bazı modellerde, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Bu oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişebilecek.
Arazi taşıtlarına özel oran: Yüzde 50
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Bu oran, otomobil segmentlerinde görülen yüzde 80 seviyesinin altında kalsa da, özellikle Pick-Up tipi araçlarda fiyat etkisi ciddi düzeyde olacak.