https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-dogmus-super-kutleli-kara-delik-ortaya-cikti-sonsuzluk-sembolu-seklini-aldi-1098105484.html

Yeni doğmuş süper kütleli kara delik ortaya çıktı: Gizemli galaksinin ortasında bulundu

Yeni doğmuş süper kütleli kara delik ortaya çıktı: Gizemli galaksinin ortasında bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, "Sonsuzluk Galaksisi" adı verilen ve iki galaksinin çarpışmasıyla oluşan sıra dışı bir yapının tam merkezinde, yeni doğmuş bir süper kütleli... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T09:40+0300

2025-07-24T09:40+0300

2025-07-24T09:47+0300

yaşam

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bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

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Yale Üniversitesi’nden Prof. Pieter van Dokkum liderliğindeki gökbilimciler, evrenin uzak noktalarında yeni doğmuş bir süper kütleli kara delik keşfetti. Bu olağanüstü bulgu, "Sonsuzluk Galaksisi" olarak adlandırılan, iki disk galaksinin çarpışması sonucu oluşan sıra dışı bir galaksinin merkezinde yer alıyor.Keşif, kara deliğin doğrudan gözlemlendiği ilk vakalardan biri olma ihtimaliyle bilim dünyasında heyecan yarattı. Van Dokkum, “Bu, elimizdeki en güçlü kanıt” sözleriyle gözlemin önemini vurguladı.Çarpışma, galaksiye benzersiz şekil verdiGalaksi, iki ayrı disk galaksinin çarpışması sonucu sonsuzluk sembolü şeklini aldı. Ancak yapıyı ilginç kılan yalnızca şekli değil. Sistemin tam ortasında, iki galaktik çekirdeğin dışında konumlanan süper kütleli kara delik, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bu olağandışı yerleşim, mevcut kara delik modellerine meydan okuyor.Dev teleskoplarla elde edildiKeşif, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu öncülüğünde yürütülen COSMOS-Web araştırması kapsamında elde edilen görüntülerle mümkün oldu. Ayrıca W. M. Keck Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi’nin arşiv verileri de analizlere katkı sundu.Bilim insanları, kara deliğin yaklaşık 1 milyon Güneş kütlesi büyüklüğünde olduğunu ve Dünya’nın 300 milyar katı bir kütleye sahip olduğunu belirtti.Erken evrenin kara delik sırrına işık tutuyorBu gözlem, evrenin erken dönemlerinde süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar kısa sürede oluşabildiğine dair önemli sorulara ışık tutuyor. Bilim dünyasında iki ana teori bulunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kara-deligin-sira-disi-davranislari-bilim-insanlarini-sasirtti-1092752576.html

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süper kütleli kara delik, sonsuzluk galaksisi, kara delik keşfi, james webb uzay teleskobu, erken evren, galaksi çarpışması, ağır tohum teorisi