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Kara deliğin 'sıra dışı' davranışları bilim insanlarını şaşırttı
Kara deliğin 'sıra dışı' davranışları bilim insanlarını şaşırttı
Sputnik Türkiye
Süper kütleli bir kara delik, derin uzayda ilk gözlemlendiğinde bilim insanlarını şaşkına çevirmişti. '1ES 1927+654' isminin verildiği kara delik, bilim... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:43+0300
2025-01-16T15:43+0300
yaşam
uzay
bilim
kara delik
süper kütleli kara delik
karadelik
beyaz cüce
gezegen
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Evrenin en gizemli nesnelerinden biri olan '1ES 1927+654' ismini verilen kara delik, son gözlemlerle birlikte bilim insanlarının karşısına çözülmesi güç sorular çıkarıyor. Dünya’dan yaklaşık 270 milyon ışık yılı uzaklıkta, Draco Takımyıldızı’nda yer alan bu süper kütleli kara delik, bilinen fizik yasalarını zorlayan bir dizi sıra dışı davranış sergiliyor.Hızlanan X-ışını patlamaları dikkat çekiyorAraştırmacılar, kara delikten yayılan X-ışını patlamalarının sıklığında olağanüstü bir artış gözlemledi. Başlangıçta 18 dakikada bir gerçekleşen patlamalar, iki yıl içinde 7 dakikada bir tekrarlayan bir döngüye ulaştı. Bu tür bir hızlanma, kara delikler için şimdiye kadar kaydedilmemiş bir olay olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu fenomenin kara deliğin olay ufkuna yakın bölgelerde meydana gelen karmaşık dinamiklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.Kara deliği bir beyaz cüce yıldızı takip ediyorKara deliğin yakınında bir beyaz cüce yıldızının yörünge izlediği keşfedildi. Bu yıldız, kara deliğe yalnızca Dünya-Güneş mesafesinin yüzde 5’i kadar bir uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanlarına göre, beyaz cüce yıldızının dış katmanları kara deliğe doğru çekilirken, yıldız kara deliğe tamamen düşmeden yörüngesini koruyor. Bu durum, kara deliğin çekim gücü ve beyaz cüce arasındaki hassas dengenin bir göstergesi olabilir.Jet oluşumları ilk kez gözlendiKara deliğin çevresinde oluşan plazma jetleri, olay ufkunu çevreleyen yüksek enerjili süreçlere ışık tutuyor. İlk kez 2023’te radyo dalgalarıyla tespit edilen bu jetler, kara deliğin çevresindeki madde ile olan etkileşimlerini anlamak için büyük bir fırsat sunuyor. Bilim insanları, bu tür jetlerin nasıl oluştuğuna dair sorulara yanıt bulmayı umduklarını belirtti.
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1es 1927+654 kara deliği, kara delik x-ışını patlamaları, beyaz cüce kara delik etkileşimi, kara delik jet oluşumu, kara delik olay ufku, süper kütleli kara delikler, evrenin gizemleri
1es 1927+654 kara deliği, kara delik x-ışını patlamaları, beyaz cüce kara delik etkileşimi, kara delik jet oluşumu, kara delik olay ufku, süper kütleli kara delikler, evrenin gizemleri

Kara deliğin 'sıra dışı' davranışları bilim insanlarını şaşırttı

15:43 16.01.2025
© AFP 2023 / M. KornmesserAvrupa Güney Gözlemevi tarafından paylaşılan bir süper kütleli karadelik
Avrupa Güney Gözlemevi tarafından paylaşılan bir süper kütleli karadelik - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AFP 2023 / M. Kornmesser
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Süper kütleli bir kara delik, derin uzayda ilk gözlemlendiğinde bilim insanlarını şaşkına çevirmişti. '1ES 1927+654' isminin verildiği kara delik, bilim insanlarının bu zamana kadar tanık olmadıkları fenomenlere ev sahipliği yapıyor. Yeni bulgular kara deliğin faaliyetlerinin son iki yıldır yoğunlaştığını gösteriyor.
Evrenin en gizemli nesnelerinden biri olan '1ES 1927+654' ismini verilen kara delik, son gözlemlerle birlikte bilim insanlarının karşısına çözülmesi güç sorular çıkarıyor. Dünya’dan yaklaşık 270 milyon ışık yılı uzaklıkta, Draco Takımyıldızı’nda yer alan bu süper kütleli kara delik, bilinen fizik yasalarını zorlayan bir dizi sıra dışı davranış sergiliyor.

Hızlanan X-ışını patlamaları dikkat çekiyor

Araştırmacılar, kara delikten yayılan X-ışını patlamalarının sıklığında olağanüstü bir artış gözlemledi. Başlangıçta 18 dakikada bir gerçekleşen patlamalar, iki yıl içinde 7 dakikada bir tekrarlayan bir döngüye ulaştı. Bu tür bir hızlanma, kara delikler için şimdiye kadar kaydedilmemiş bir olay olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu fenomenin kara deliğin olay ufkuna yakın bölgelerde meydana gelen karmaşık dinamiklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Kara deliği bir beyaz cüce yıldızı takip ediyor

Kara deliğin yakınında bir beyaz cüce yıldızının yörünge izlediği keşfedildi. Bu yıldız, kara deliğe yalnızca Dünya-Güneş mesafesinin yüzde 5’i kadar bir uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanlarına göre, beyaz cüce yıldızının dış katmanları kara deliğe doğru çekilirken, yıldız kara deliğe tamamen düşmeden yörüngesini koruyor. Bu durum, kara deliğin çekim gücü ve beyaz cüce arasındaki hassas dengenin bir göstergesi olabilir.

Jet oluşumları ilk kez gözlendi

Kara deliğin çevresinde oluşan plazma jetleri, olay ufkunu çevreleyen yüksek enerjili süreçlere ışık tutuyor. İlk kez 2023’te radyo dalgalarıyla tespit edilen bu jetler, kara deliğin çevresindeki madde ile olan etkileşimlerini anlamak için büyük bir fırsat sunuyor. Bilim insanları, bu tür jetlerin nasıl oluştuğuna dair sorulara yanıt bulmayı umduklarını belirtti.
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