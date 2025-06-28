https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/tum-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-kiraci-ev-sahibi-anlasmazliginda-yargitaydan-emsal-tahliye-1097418856.html

Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kiracı ev sahibi anlaşmazlığında Yargıtay'dan emsal 'tahliye taahhütnamesi' kararı

Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kiracı ev sahibi anlaşmazlığında Yargıtay'dan emsal 'tahliye taahhütnamesi' kararı

Sputnik Türkiye

Ev sahipleri ve kiracı arasında imzalanan 'tahliye taahhütnamesi'nde Yargıtay emsal bir karara imza atarak 'baskı altında imzaladım' diyen kiracıyı haksız... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T12:17+0300

2025-06-28T12:17+0300

2025-06-28T12:17+0300

türki̇ye

yargıtay

adalet bakanlığı

ev sahibi

kiracı

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Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlık davaları artarken Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Yargıtay baskı altında tahliye taahütnamesi imzaladığını iddia eden kiracıyı haksız buldu. Taahhütnameyi baskı altında imzaladım savunması yaptıMemurlar.net'te yer alan habere göre, olay Ereğli’de yaşandı. Ev sahibi İsmail E., 15 Mayıs 2022 tarihinde kiracı Fadime B. ile kira sözleşmesi imzaladı. Ertesi yıl ise kiracı, taşınmazı 15 Mayıs 2023’te tahliye edeceğine dair yazılı bir taahhütte bulundu. Ancak kiracının belirtilen tarihte evi boşaltmaması üzerine tahliye süreci başlatıldı. Fadime B., taahhütnamenin baskı altında imzalatıldığını ileri sürerek sürece itiraz etti.Yerel mahkeme kiracıyı 'haklı' bulduEreğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesinin bir gün arayla imzalanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak, kiracının beyanlarını inandırıcı buldu ve davayı reddetti.Kiracı 'baskı' iddialarını kanıtlayamadıKararın ardından Adalet Bakanlığı devreye girdi ve dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Bakanlık, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden sonra verilmiş olmasının geçerliliğini ortadan kaldırmadığını, baskı iddiasının ise belgeyle desteklenmediğini vurguladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının tahliye taahhütnamesini kira ilişkisi kurulduktan sonra ve serbest iradesiyle verdiğini belirtti. Kararda, "Davalı, belgeye tanzim tarihinin sonradan eklendiğini iddia etmişse de bu iddiasını belgeyle ispat edememiştir" ifadelerine yer verildi.Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya aykırı bulunarak kanun yararına bozuldu. Yargıtay’ın bu kararı, benzer nitelikteki tahliye davaları açısından emsal niteliğinde olacak.

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