https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiye-kavruluyor-gunun-ilk-yarisinda-50-ilde-termometreler-35-derecenin-uzerini-gordu-1098114194.html

Türkiye kavruluyor: Günün ilk yarısında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gördü

Türkiye kavruluyor: Günün ilk yarısında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gördü

Sputnik Türkiye

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye'de sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 50 ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerini gördü. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T13:03+0300

2025-07-24T13:03+0300

2025-07-24T13:03+0300

türki̇ye

hava sıcaklığı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

yüksek sıcaklık

rekor sıcaklık

hissedilen sıcaklık

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Türkiye sıcak hava dalgasının etkisini hissederken sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık 46.6 olarak Siirt'te ölçüldü.50 ilde sıcaklıklar bunalttıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti. Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html

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hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, hissedilen sıcaklık