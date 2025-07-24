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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/turkiye-kavruluyor-gunun-ilk-yarisinda-50-ilde-termometreler-35-derecenin-uzerini-gordu-1098114194.html
Türkiye kavruluyor: Günün ilk yarısında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gördü
Türkiye kavruluyor: Günün ilk yarısında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gördü
Sputnik Türkiye
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye'de sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 50 ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerini gördü. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T13:03+0300
2025-07-24T13:03+0300
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hava sıcaklığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcaklık
yüksek sıcaklık
rekor sıcaklık
hissedilen sıcaklık
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Türkiye sıcak hava dalgasının etkisini hissederken sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık 46.6 olarak Siirt'te ölçüldü.50 ilde sıcaklıklar bunalttıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti. Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/termometreler-golgede-45-dereceye-dayaniyor-asiri-sicaklar-devam-ediyor-ruzgar-siddetleniyor-bugun-1098101085.html
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hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, hissedilen sıcaklık
hava sıcaklığı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, hissedilen sıcaklık

Türkiye kavruluyor: Günün ilk yarısında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gördü

13:03 24.07.2025
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Ekber Türkoğlu
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Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye'de sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 50 ilde sıcaklıklar 35 derecenin üzerini gördü.
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisini hissederken sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler, 50 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık 46.6 olarak Siirt'te ölçüldü.
© AA / Fariq Faraj MahmoodIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
© AA / Fariq Faraj Mahmood

50 ilde sıcaklıklar bunalttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde ise 46,3 derece olarak ölçüldü.
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
© AA
Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.
Bu 50 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 46,5 derece aralığında seyretti. Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
YAŞAM
Termometreler gölgede 45 dereceye dayanıyor, aşırı sıcaklar devam ediyor, rüzgar şiddetleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
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