https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/bakan-murat-kurum-acikladi-konutta-gayrimenkul-sertifikasinin-detaylari-paylasildi-1098114352.html

Bakan Murat Kurum açıkladı: Konutta 'gayrimenkul sertifikasının' detayları paylaşıldı

Bakan Murat Kurum açıkladı: Konutta 'gayrimenkul sertifikasının' detayları paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni modeli tanıttı. “Gayrimenkul... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T13:10+0300

2025-07-24T13:10+0300

2025-07-24T13:13+0300

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Bakan Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen toplantıda dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesini kolaylaştıracak yeni modeli duyurdu. “Gayrimenkul Sertifikası” adı verilen sistemle, bireyler küçük tasarruflarını kullanarak gayrimenkul projelerine yatırım yapabilecek ve zamanla sertifika birikimiyle ev sahibi olabilecek.Başakşehir'de başlıyorProje ilk etapta, İstanbul Başakşehir Damla Kent Evleri projesinde uygulanacak. Borsa İstanbul’da işlem görecek sertifikalar, ilk halka arzda 7 lira 59 kuruştan satışa sunulacak. İlk aşamada 5 bin konut ile yola çıkılacak, sonrasında sistemin tüm Türkiye’ye yayılması planlanıyor.İsteyen daire alacak, i̇steyen nakit gelir elde edecekBakan Kurum, sistemin yalnızca konut sahibi olmak isteyenler için değil, yatırım yapmak isteyenler için de cazip olduğunu söyledi. Kurum, “İsteyenler sertifikaları biriktirerek daire sahibi olabilecek, isteyenler ise yatırımlarını nakite çevirerek gelir elde edecek,” dedi. Sistemde ayrıca paylı mülkiyet seçeneği bulunacak. Bu sayede birden fazla kişi birlikte bir daireye ortak olabilecek.Sosyal devlet anlayışıyla geliştirildiKurum, devletin sosyal konut çalışmalarını da hatırlatarak, “Bugüne kadar 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik, bu konutlarda 5 milyon vatandaşımız yaşıyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde her gün 550 konut inşa edildiğini ve yıl sonuna kadar 453 bin konutun tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.Kurum’un açıklamasına göre Gayrimenkul Sertifikası, yalnızca barınma sorununun çözümü değil, aynı zamanda konut piyasasındaki fiyat artışlarını frenleyecek ve kira yükünü hafifletecek bir araç olacak. Kurum, “Bu proje sadece bir yatırım aracı değil, kira fiyatlarını düşürme azmimizin ve milletimizin yuva hayalini gerçekleştirme sözümüzün bir ispatıdır,” ifadelerini kullandı.TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecekYeni finansman modeli, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek. Bakan Kurum, sistemin tamamen şeffaf ve güvenilir olacağını, dar gelirli vatandaşların güvenle yatırım yapabileceğini belirtti.

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murat kurum, konut, i̇stanbul, toki̇, emlak konut, borsa i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı