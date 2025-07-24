https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-savunma-bakanligi-sscbnin-avrupaya-yaptigi-yardimlara-iliskin-proje-baslatti-1098119391.html
Rusya Savunma Bakanlığı, SSCB'nin Avrupa'ya yaptığı yardımlara ilişkin proje başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, SSCB'nin Avrupa'ya yaptığı yardımlara ilişkin proje başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'ya yaptığı yardımların konu alındığı bir multimedya projesi başlattı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T14:55+0300
2025-07-24T14:55+0300
2025-07-24T14:55+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
proje
sscb
sovyetler birliği
avrupa
i̇kinci dünya savaşı
yardım
bulgaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098119032_0:53:1142:695_1920x0_80_0_0_b9b59bc41bae0f528372d4f706425e47.png
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Köleleştirmek Değil, Yeniden İnşa Etmek’ adında bir multimedya projesi başlattı. Proje çerçevesinde yayımlanan arşiv materyalleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kızıl Ordu'nun Avrupa'nın yeniden inşasına nasıl yardımcı olduğunu gözler önüne seriyor.Sovyetler Birliği’nin Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya'da barışçıl yaşamın yeniden tesisine katkısına ayrı sayfalar adandı. Bakanlık sadece resmi belgeleri değil, aynı zamanda bu ülkelerden vatandaşların taleplerini, ayrıca yerel medyada Sovyet askerlerin hayati rolünü vurgulayan içerikleri de yayınladı.Proje, savaş alanında cesaretlerini ortaya koyan, ayrıca şehirlerin mayınlardan temizlenmesine, hastanelerin açılmasına ve kurtarılan halkın iaşesine katkıda bulunan Avrupa'nın kahraman kurtarıcıları, Sovyet subayları hakkındaki bilgileri de içerecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-tarafi-esir-takasini-hizli-bir-sekilde-gerceklestirmeye-hazir-degil-1096980561.html
rusya
sscb
sovyetler birliği
bulgaristan
romanya
macaristan
polonya
çekoslovakya
yugoslavya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098119032_73:0:1070:748_1920x0_80_0_0_d622d1cfbf9c5460731da1bffcd95f22.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, proje, sscb, sovyetler birliği, avrupa, i̇kinci dünya savaşı, yardım, bulgaristan, romanya, macaristan, polonya, çekoslovakya, yugoslavya
rusya, rusya savunma bakanlığı, proje, sscb, sovyetler birliği, avrupa, i̇kinci dünya savaşı, yardım, bulgaristan, romanya, macaristan, polonya, çekoslovakya, yugoslavya
Rusya Savunma Bakanlığı, SSCB'nin Avrupa'ya yaptığı yardımlara ilişkin proje başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'ya yaptığı yardımların konu alındığı bir multimedya projesi başlattı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Köleleştirmek Değil, Yeniden İnşa Etmek’ adında bir multimedya projesi başlattı. Proje çerçevesinde yayımlanan arşiv materyalleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kızıl Ordu'nun Avrupa'nın yeniden inşasına nasıl yardımcı olduğunu gözler önüne seriyor.
Sovyetler Birliği’nin Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya'da barışçıl yaşamın yeniden tesisine katkısına ayrı sayfalar adandı. Bakanlık sadece resmi belgeleri değil, aynı zamanda bu ülkelerden vatandaşların taleplerini, ayrıca yerel medyada Sovyet askerlerin hayati rolünü vurgulayan içerikleri de yayınladı.
Proje, savaş alanında cesaretlerini ortaya koyan, ayrıca şehirlerin mayınlardan temizlenmesine, hastanelerin açılmasına ve kurtarılan halkın iaşesine katkıda bulunan Avrupa'nın kahraman kurtarıcıları, Sovyet subayları hakkındaki bilgileri de içerecek.