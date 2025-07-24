https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-savunma-bakanligi-sscbnin-avrupaya-yaptigi-yardimlara-iliskin-proje-baslatti-1098119391.html

Rusya Savunma Bakanlığı, SSCB'nin Avrupa'ya yaptığı yardımlara ilişkin proje başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, SSCB'nin Avrupa'ya yaptığı yardımlara ilişkin proje başlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'ya yaptığı yardımların konu alındığı bir multimedya projesi başlattı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T14:55+0300

2025-07-24T14:55+0300

2025-07-24T14:55+0300

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rusya

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sscb

sovyetler birliği

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i̇kinci dünya savaşı

yardım

bulgaristan

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Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Köleleştirmek Değil, Yeniden İnşa Etmek’ adında bir multimedya projesi başlattı. Proje çerçevesinde yayımlanan arşiv materyalleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Kızıl Ordu'nun Avrupa'nın yeniden inşasına nasıl yardımcı olduğunu gözler önüne seriyor.Sovyetler Birliği’nin Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya'da barışçıl yaşamın yeniden tesisine katkısına ayrı sayfalar adandı. Bakanlık sadece resmi belgeleri değil, aynı zamanda bu ülkelerden vatandaşların taleplerini, ayrıca yerel medyada Sovyet askerlerin hayati rolünü vurgulayan içerikleri de yayınladı.Proje, savaş alanında cesaretlerini ortaya koyan, ayrıca şehirlerin mayınlardan temizlenmesine, hastanelerin açılmasına ve kurtarılan halkın iaşesine katkıda bulunan Avrupa'nın kahraman kurtarıcıları, Sovyet subayları hakkındaki bilgileri de içerecek.

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