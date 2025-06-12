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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-tarafi-esir-takasini-hizli-bir-sekilde-gerceklestirmeye-hazir-degil-1096980561.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak savaş esirlerini Moskova ile aynı operasyonel modda gerçekleştirmeye hazır... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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esir takası
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın İstanbul'da kararlaştırılan takvime göre her gün Ukrayna savaş esirlerini Rus askerleriyle takas etmeye hazır olduğu, ancak Kiev'in takasları aynı hızla gerçekleştirmeye hazır olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş esirlerini Rus askerleriyle günlük olarak değiştirmeye hazır olduğunu teyit ediyor. Ne yazık ki, Ukrayna tarafı aynı operasyonel modda takas yapmaya hazır değil” ifadelerine yer verildi.Ukrayna tarafının böylece, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca belirlenen takas programını fiilen aksattığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-ve-ukrayna-esir-takasi-gerceklestirdi-1096978886.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, kiev, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇stanbul
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, kiev, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇stanbul

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil

16:23 12.06.2025
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak savaş esirlerini Moskova ile aynı operasyonel modda gerçekleştirmeye hazır olmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın İstanbul'da kararlaştırılan takvime göre her gün Ukrayna savaş esirlerini Rus askerleriyle takas etmeye hazır olduğu, ancak Kiev'in takasları aynı hızla gerçekleştirmeye hazır olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş esirlerini Rus askerleriyle günlük olarak değiştirmeye hazır olduğunu teyit ediyor. Ne yazık ki, Ukrayna tarafı aynı operasyonel modda takas yapmaya hazır değil” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna tarafının böylece, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca belirlenen takas programını fiilen aksattığı kaydedildi.
Rusya-Ukrayna esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdi
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