https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-tarafi-esir-takasini-hizli-bir-sekilde-gerceklestirmeye-hazir-degil-1096980561.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak savaş esirlerini Moskova ile aynı operasyonel modda gerçekleştirmeye hazır... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T16:23+0300
2025-06-12T16:23+0300
2025-06-12T16:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
moskova
kiev
esir takası
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇stanbul
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın İstanbul'da kararlaştırılan takvime göre her gün Ukrayna savaş esirlerini Rus askerleriyle takas etmeye hazır olduğu, ancak Kiev'in takasları aynı hızla gerçekleştirmeye hazır olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş esirlerini Rus askerleriyle günlük olarak değiştirmeye hazır olduğunu teyit ediyor. Ne yazık ki, Ukrayna tarafı aynı operasyonel modda takas yapmaya hazır değil” ifadelerine yer verildi.Ukrayna tarafının böylece, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca belirlenen takas programını fiilen aksattığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-ve-ukrayna-esir-takasi-gerceklestirdi-1096978886.html
ukrayna
moskova
kiev
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, kiev, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇stanbul
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, kiev, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇stanbul
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak savaş esirlerini Moskova ile aynı operasyonel modda gerçekleştirmeye hazır olmadığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın İstanbul'da kararlaştırılan takvime göre her gün Ukrayna savaş esirlerini Rus askerleriyle takas etmeye hazır olduğu, ancak Kiev'in takasları aynı hızla gerçekleştirmeye hazır olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş esirlerini Rus askerleriyle günlük olarak değiştirmeye hazır olduğunu teyit ediyor. Ne yazık ki, Ukrayna tarafı aynı operasyonel modda takas yapmaya hazır değil” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna tarafının böylece, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca belirlenen takas programını fiilen aksattığı kaydedildi.