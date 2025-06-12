https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-tarafi-esir-takasini-hizli-bir-sekilde-gerceklestirmeye-hazir-degil-1096980561.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna tarafı, esir takasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye hazır değil

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak savaş esirlerini Moskova ile aynı operasyonel modda gerçekleştirmeye hazır... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T16:23+0300

2025-06-12T16:23+0300

2025-06-12T16:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

moskova

kiev

esir takası

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇stanbul

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın İstanbul'da kararlaştırılan takvime göre her gün Ukrayna savaş esirlerini Rus askerleriyle takas etmeye hazır olduğu, ancak Kiev'in takasları aynı hızla gerçekleştirmeye hazır olmadığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu yıl 2 Haziran'da İstanbul'da kararlaştırılan programa uygun olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri savaş esirlerini Rus askerleriyle günlük olarak değiştirmeye hazır olduğunu teyit ediyor. Ne yazık ki, Ukrayna tarafı aynı operasyonel modda takas yapmaya hazır değil” ifadelerine yer verildi.Ukrayna tarafının böylece, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinde varılan anlaşma uyarınca belirlenen takas programını fiilen aksattığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/rusya-ve-ukrayna-esir-takasi-gerceklestirdi-1096978886.html

ukrayna

moskova

kiev

i̇stanbul

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, moskova, kiev, esir takası, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇stanbul