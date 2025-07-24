Türkiye
SON DAKİKA | Akdeniz'de korkutan deprem: AFAD duyurdu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html
İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı, 3 milyon 710 bin metreküp su tüketildi: Barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı, 3 milyon 710 bin metreküp su tüketildi: Barajlarda ne kadar su kaldı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle dün 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek, tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:47+0300
2025-07-24T12:50+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
yeşilçay
i̇stanbul
büyükçekmece
aşırı sıcaklar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098113575_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_71d53e6c5f992c732dcc08b8eb158312.png
İstanbul dün hem sıcaklık rekoru hem de su tüketimi rekoru kırdı.İstanbul'da barajların doluluk oranıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 56,24'e düştü.💧 İstanbul'da Su Tüketiminde Rekor, Barajlarda Kritik Seviyelerİstanbul’da sıcak havaların etkisiyle günlük su tüketimi tüm zamanların rekorunu kırarak 3 milyon 710 bin metreküpe ulaştı. Şehre verilen suyun 3 milyon 110 bin metreküpü barajlardan, kalan kısmı ise regülatörlerden sağlandı.İstanbul’un barajlarında toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olmasına rağmen, bugün itibarıyla bu miktarın sadece 488,12 milyon metreküplük kısmı dolu durumda. Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram olarak ölçüldü.🌧️ Melen ve Yeşilçay’dan yıl boyunca 395,63 milyon metreküp su alındı. Ancak artan sıcaklıklarla birlikte bu kaynakların yeterliliği de tartışma konusu.📊 İstanbul’da Yıllara Göre Baraj Doluluk Oranları (24 Temmuz itibarıyla):
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cesmenin-suyu-bitmek-uzere-turizmin-gozde-merkezinde-zorunlu-su-kesintisi-1098107678.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbulda-denize-girilebilecek-yerler-hangi-plaj-daha-temiz-hangi-ilcelerde-denize-girilir-1098075215.html
türki̇ye
i̇stanbul
büyükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098113575_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_04eada7ee76fa0c83bd4e4c97fb76faa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul baraj doluluk oranı, 2025 baraj doluluğu, i̇stanbul su tüketimi rekor, günlük su tüketimi i̇stanbul, barajlardaki su seviyesi 2025, i̇ski̇ baraj verileri, i̇stanbul su kaynakları, i̇stanbul’a su sağlayan barajlar, melen ve yeşilçay su temini, i̇stanbul yağış miktarı, su krizi i̇stanbul, su tasarrufu önlemleri, i̇stanbul baraj doluluk istatistikleri, sıcak havalarda su tüketimi artışı, baraj doluluk grafiği, ömerli barajı, darlık barajı, elmalı barajı, terkos barajı, alibey barajı, büyükçekmece barajı, sazlıdere barajı, istrancalar barajı, kazandere barajı, pabuçdere barajıchatgpt’ye sor
i̇stanbul baraj doluluk oranı, 2025 baraj doluluğu, i̇stanbul su tüketimi rekor, günlük su tüketimi i̇stanbul, barajlardaki su seviyesi 2025, i̇ski̇ baraj verileri, i̇stanbul su kaynakları, i̇stanbul’a su sağlayan barajlar, melen ve yeşilçay su temini, i̇stanbul yağış miktarı, su krizi i̇stanbul, su tasarrufu önlemleri, i̇stanbul baraj doluluk istatistikleri, sıcak havalarda su tüketimi artışı, baraj doluluk grafiği, ömerli barajı, darlık barajı, elmalı barajı, terkos barajı, alibey barajı, büyükçekmece barajı, sazlıdere barajı, istrancalar barajı, kazandere barajı, pabuçdere barajıchatgpt’ye sor

İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı, 3 milyon 710 bin metreküp su tüketildi: Barajlarda ne kadar su kaldı?

12:47 24.07.2025 (güncellendi: 12:50 24.07.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştursıcak ve su tüketimi
sıcak ve su tüketimi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle dün 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek, tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı.
İstanbul dün hem sıcaklık rekoru hem de su tüketimi rekoru kırdı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 56,24'e düştü.
Ömerli'de yüzde 58,17,
Darlık'ta yüzde 65,93,
Elmalı'da yüzde 72,29,
Terkos'ta yüzde 59,61,
Alibey'de 39,94,
Büyükçekmece'de yüzde 53,95,
Sazlıdere'de yüzde 45,62,
Istrancalar'da yüzde 30,97,
Kazandere'de yüzde 49,79,
Pabuçdere'de yüzde 50,9
Çeşme su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
TÜRKİYE
Çeşme'nin suyu bitmek üzere: Turizmin gözde merkezinde zorunlu su kesintisi
10:29

💧 İstanbul'da Su Tüketiminde Rekor, Barajlarda Kritik Seviyeler

İstanbul’da sıcak havaların etkisiyle günlük su tüketimi tüm zamanların rekorunu kırarak 3 milyon 710 bin metreküpe ulaştı. Şehre verilen suyun 3 milyon 110 bin metreküpü barajlardan, kalan kısmı ise regülatörlerden sağlandı.
İstanbul’un barajlarında toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olmasına rağmen, bugün itibarıyla bu miktarın sadece 488,12 milyon metreküplük kısmı dolu durumda. Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram olarak ölçüldü.
🌧️ Melen ve Yeşilçay’dan yıl boyunca 395,63 milyon metreküp su alındı. Ancak artan sıcaklıklarla birlikte bu kaynakların yeterliliği de tartışma konusu.
📊 İstanbul’da Yıllara Göre Baraj Doluluk Oranları (24 Temmuz itibarıyla):
2015: %80,11
2016: %64,43
2017: %72,97
2018: %73,62
2019: %70,39
2020: %59,25
2021: %69,17
2022: %68,63
2023: %39,07
2024: %60,63
2025: %56,24
deniz temiz mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da denize girilebilecek yerler: Hangi plaj daha temiz? Hangi ilçelerde denize girilir?
Dün, 09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала