https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-3-milyon-710-bin-metrekup-su-tuketildi-barajlarda-ne-kadar-1098113732.html

İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı, 3 milyon 710 bin metreküp su tüketildi: Barajlarda ne kadar su kaldı?

İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı, 3 milyon 710 bin metreküp su tüketildi: Barajlarda ne kadar su kaldı?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle dün 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek, tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T12:47+0300

2025-07-24T12:47+0300

2025-07-24T12:50+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

yeşilçay

i̇stanbul

büyükçekmece

aşırı sıcaklar

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İstanbul dün hem sıcaklık rekoru hem de su tüketimi rekoru kırdı.İstanbul'da barajların doluluk oranıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 56,24'e düştü.💧 İstanbul'da Su Tüketiminde Rekor, Barajlarda Kritik Seviyelerİstanbul’da sıcak havaların etkisiyle günlük su tüketimi tüm zamanların rekorunu kırarak 3 milyon 710 bin metreküpe ulaştı. Şehre verilen suyun 3 milyon 110 bin metreküpü barajlardan, kalan kısmı ise regülatörlerden sağlandı.İstanbul’un barajlarında toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olmasına rağmen, bugün itibarıyla bu miktarın sadece 488,12 milyon metreküplük kısmı dolu durumda. Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram olarak ölçüldü.🌧️ Melen ve Yeşilçay’dan yıl boyunca 395,63 milyon metreküp su alındı. Ancak artan sıcaklıklarla birlikte bu kaynakların yeterliliği de tartışma konusu.📊 İstanbul’da Yıllara Göre Baraj Doluluk Oranları (24 Temmuz itibarıyla):

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türki̇ye

i̇stanbul

büyükçekmece

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