https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbulda-denize-girilebilecek-yerler-hangi-plaj-daha-temiz-hangi-ilcelerde-denize-girilir-1098075215.html

İstanbul'da denize girilebilecek yerler: Hangi plaj daha temiz? Hangi ilçelerde denize girilir?

İstanbul'da denize girilebilecek yerler: Hangi plaj daha temiz? Hangi ilçelerde denize girilir?

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki rekor sıcaklıkları halkı plajlara yönlendiriyor. Peki İstanbul'un hangi plajlarından denize giriliyor ve ne kadar temiz? Enfeksiyon uzmanları... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T09:46+0300

2025-07-23T09:46+0300

2025-07-23T10:13+0300

türki̇ye

i̇stanbul

plaj

meteoroloji

karadeniz

türkiye

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İstanbul'da bugün hava rekor seviyelerde sıcak. İstanbul'daki hava durumu 37 dereceye ulaşınca kentliler de soluğu denizde alıyor. Peki İstanbul'un hangi plajlarından denize giriliyor? Deniz suyu hangi bölgede temiz?Deniz temizliği nasıl öğrenilir?Sağlık Bakanlığı, şehir genelindeki plajların su kalitesini düzenli olarak ölçüyor ve 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinde yayınlıyor. Plajlar, ‘mükemmel’, ‘iyi’, ‘yeterli’, ‘zayıf’ ve ‘yeni’ olarak kategorize ediliyor.Adalar'da nerede denize girilir, temiz mi?Burgazada, Heybeliada, Kınalıada ve Büyükada’daki plajların büyük bölümü mükemmel ya da iyi kategorisinde yer alıyor. Öne çıkanlar arasında Büyükada Nakibey Plajı, Yörükali Plajı önü, Burgazada Deniz Kulübü, Heybeliada Asaf Beach yer alıyor.Avrupa Yakası'nda hangi plajlarda denize giriliyor?Menekşe Plajı (Cankurtaran Kulesi önü, İskele önü, Sahil Park önü), Florya Güneş Plajı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili, Büyükçekmece Halk Plajı, Kumburgaz ve Celaliye Sahili denize girmek için uygun plajlar arasında bulunuyor.Anadolu Yakası'nda deniz nerede temiz?Caddebostan Plajları (Büyük Kulüp arkası, Irmak Okulları arkası), Suadiye Plajı ve Riva’daki Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı temizliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca Tuzla Belediyesi Halk Plajı da Sağlık Bakanlığı’nın temiz olarak nitelendirdiği alanlardan biri.Şile'de su kaliteliKilyos ve Gümüşdere gibi Karadeniz kıyısındaki plajların bazıları da mükemmel ve iyi kategorisinde yer alıyor. Şile tarafında ise Uzunkum, Ağva ve Ayazma sahilleri hem doğal güzelliğiyle hem de su kalitesiyle dikkat çekiyor.İstanbul'da hangi plajlar denize girmek için riskli?Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın yüzme suyu kalite verilerine göre İstanbul’daki bazı plajlar, denize girmek için risk oluşturabilecek seviyede bulunuyor. Örneğin Sarıyer’deki Kısırkaya Plajı, 2022, 2023 ve 2024’te genellikle ‘zayıf’ kategoride yer aldı. Bu yıl temmuz ayı verilerine göre su kalitesinde iyileşme gözleniyor.Yine Sarıyer’de Gümüşdere Plajı da son üç yılda ‘zayıf’ olarak sınıflandırıldı. Bu yıl haziran ayında yapılan analizlerden biri kötü, diğeri iyi çıktı; temmuz verilerine göre ise şimdilik iyi sayılabilecek düzeyde yer alıyor.Sarıyer’de sık tercih edilen Demirciköy Uzunya Plajı da 2022’de ‘yeterli’ olarak değerlendirilmişti ancak 2023 ve 2024’te ‘zayıf’ kategorisine düştü. Bu yıl temmuz verileri de çok güçlü bir bir tablo ortaya koymuyor.Riva Plajı da zayıf kategorideYine popüler adreslerden biri olan Riva Plajı da son üç yıldır düzenli olarak ‘zayıf’ kategoride yer aldı. Haziran ayındaki analizlerin tamamı düşük çıktı, temmuz ayında ise kısmen daha iyi bir tablo çizse de hâlâ riskli denebilir.Şile’deki Akçakese Akkaya Plajı da önceki yıllarda ‘yeterli’ seviyedeydi, ancak 2024’te ‘zayıf’ olarak değerlendirildi. Bu yıl haziran ve temmuz aylarında yapılan ölçümler iyileşme gösterse de plajın önceki verileri nedeniyle dikkatli olunması öneriliyor.Yeşilköy Polis Merkezi Önü Plajı da 2022 ve 2023’te ‘yeterli’ kategorisindeyken, 2024’te ‘zayıf’ seviyeye düştü. Bu yıl yapılan analizlerin biri ‘iyi’, biri ‘kötü’ çıktı; temmuz ayında ise tablo biraz daha toparlandı.West İstanbul Marina Plajı ise 2022 ve 2023’te ‘yeterli’, 2024’te ‘zayıf’ olarak sınıflandırıldı. Haziran ayı analizlerinde ‘iyi’ ve ‘orta’ sonuçlar alındı. Temmuz verileri ise plajın yeniden ‘iyi’ seviyeye ulaştığını gösteriyor. Ancak bu kadar fazla değişken olması da düşündürüyor.İstanbul'da denize girmek riskli mi?Hürriyet'in haberine göre Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, “İstanbul gibi yoğun nüfuslu yerleşimlerin yakınlarındaki kıyılarda denize girmek pek mantıklı değil” dedi ve daha güvenli yüzme alanlarının Ege ve Karadeniz kıyılarında, büyük şehirlerden uzak, küçük köy ya da kasabalara yakın bölgelerde bulunduğuna dikkat çekti.Deniz suyu sıcaklığı arttıkça bakteri artarProf. Dr. Bahadır Ceylan 'Deniz suyu sıcaklıklarının artması, bakteri yoğunluğunu da artırır. Çünkü bakteriler genellikle 36-37 derecede, diğer sıcaklıklara göre çok daha iyi ürerler. Bu da deniz suyundaki bakteri yoğunluğunu doğal olarak artırır.' diye de uyarıda bulundu.‘Deniz suyunda kolibasiliye rastlıyoruz'Prof. Dr. Bahadır Ceylan deniz suyuna karışan kanalizasyon atıklarının da önemli bir tehlike kaynağı olduğunun altını çizdi.Ölümcül enfeksiyon riskiProf. Dr. Bahadır Ceylan, özellikle kanalizasyon atıklarının karıştığı bölgelerde denize girmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu:

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