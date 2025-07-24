https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cinli-uzman-ukrayna-abd-ve-avrupa-rusya-ile-iliskilere-yaklasimini-degistirmeli-1098121406.html
Çinli uzman: Ukrayna ABD ve Avrupa, Rusya ile ilişkilere yaklaşımını değiştirmeli
Çinli uzman: Ukrayna ABD ve Avrupa, Rusya ile ilişkilere yaklaşımını değiştirmeli
Sputnik Türkiye
Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T16:49+0300
2025-07-24T16:49+0300
2025-07-24T16:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
i̇stanbul
müzakere
değerlendirme
yorum
uzman
sputnik
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098095230_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a312a5f393a57ca486ae43b7879a2f72.jpg
Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Sputnik'e demecinde Rusya ile Ukrayna arasında 23 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerinin üçüncü turunun sonuçlarını değerlendirdi.“Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir konuda müzakere masasına oturabilmesinin bile barış için umut verdiğini düşünüyorum” diyen Sima, sözlerini şöyle sürdürdü:Çinli uzman, “Zelenskiy hükümeti ısrarla en üst düzeyde doğrudan müzakere arayışında, ancak bu sadece taktiksel bir hamle. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu çok iyi anlıyor, zira Moskova savaşı sona erdirmeye yönelik net bir plan geliştirdi” dedi ve şöyle devam etti:Sima Pingbang, “Bu temel farkı anlamak, müzakerelerin neden bu kadar yavaş ilerlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle ben, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında yakın gelecekte bir görüşmenin dünolası olmadığına inanıyorum. Bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere yaklaşımlarını değiştirmeleri ve savaş alanındaki üstünlüğünü kabul etmeleri gerekiyor. Ancak o zaman barış için bir şans olabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ukrayna-catismasi-ateskesten-uzak-ustunluk-rusyanin-elinde-ve-trump-bunun-farkinda-1098110540.html
rusya
ukrayna
i̇stanbul
almanya
fransa
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098095230_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0a1118689484225f635c13b3154ccdff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, değerlendirme, yorum, uzman, sputnik, avrupa birliği, almanya, abd, fransa, i̇ngiltere
rusya, ukrayna, i̇stanbul, müzakere, değerlendirme, yorum, uzman, sputnik, avrupa birliği, almanya, abd, fransa, i̇ngiltere
Çinli uzman: Ukrayna ABD ve Avrupa, Rusya ile ilişkilere yaklaşımını değiştirmeli
Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere yaklaşımlarını değiştirmeleri ve Rusya'nın savaş alanındaki üstünlüğünü kabul etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Sputnik'e demecinde Rusya ile Ukrayna arasında 23 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerinin üçüncü turunun sonuçlarını değerlendirdi.
“Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir konuda müzakere masasına oturabilmesinin bile barış için umut verdiğini düşünüyorum” diyen Sima, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy hükümeti, savaşı müzakere yoluyla mümkün olan en kısa sürede sona erdirme arzusunda cesaretini ve sabrını yitiriyor gibi görünüyor. Ancak Avrupa Birliği’nin ve Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin baskısı altında Ukrayna, taarruz eylemlerine devam etmek zorunda kalıyor.
Çinli uzman, “Zelenskiy hükümeti ısrarla en üst düzeyde doğrudan müzakere arayışında, ancak bu sadece taktiksel bir hamle. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu çok iyi anlıyor, zira Moskova savaşı sona erdirmeye yönelik net bir plan geliştirdi” dedi ve şöyle devam etti:
Rusya'nın güçlü iradesine hayranım, böyle bir özellik modern dünyada nadir rastlanılan bir şeydir. Çinliler olarak biz, tarafsız bir tutum ortaya koyuyoruz, Rusya ve Ukrayna'yı en kısa sürede barışa ulaşmaya, kayıpları ve yıkımı en aza indirmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın Batı hegemonyasına karşı çıkarak tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini de fark etmemek elde değil. Ukrayna için bu sadece bir vekalet savaşıdır, önce ABD’ye, sonra da Avrupa'ya itaat etmek anlamına geliyor. Rusya içinse bu bağımsızlık için, üçüncü dünya ülkelerinin onlarca yıllık Batı askeri diktasından kurtulma umudu için zorlu bir mücadeledir.
Sima Pingbang, “Bu temel farkı anlamak, müzakerelerin neden bu kadar yavaş ilerlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle ben, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında yakın gelecekte bir görüşmenin dünolası olmadığına inanıyorum. Bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere yaklaşımlarını değiştirmeleri ve savaş alanındaki üstünlüğünü kabul etmeleri gerekiyor. Ancak o zaman barış için bir şans olabilir” ifadelerini kullandı.