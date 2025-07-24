https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/cinli-uzman-ukrayna-abd-ve-avrupa-rusya-ile-iliskilere-yaklasimini-degistirmeli-1098121406.html

Çinli uzman: Ukrayna ABD ve Avrupa, Rusya ile ilişkilere yaklaşımını değiştirmeli

Çinli uzman: Ukrayna ABD ve Avrupa, Rusya ile ilişkilere yaklaşımını değiştirmeli

Sputnik Türkiye

Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T16:49+0300

2025-07-24T16:49+0300

2025-07-24T16:49+0300

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Çinli siyaset bilimci Sima Pingbang, Sputnik'e demecinde Rusya ile Ukrayna arasında 23 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerinin üçüncü turunun sonuçlarını değerlendirdi.“Rusya ve Ukrayna'nın herhangi bir konuda müzakere masasına oturabilmesinin bile barış için umut verdiğini düşünüyorum” diyen Sima, sözlerini şöyle sürdürdü:Çinli uzman, “Zelenskiy hükümeti ısrarla en üst düzeyde doğrudan müzakere arayışında, ancak bu sadece taktiksel bir hamle. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bunu çok iyi anlıyor, zira Moskova savaşı sona erdirmeye yönelik net bir plan geliştirdi” dedi ve şöyle devam etti:Sima Pingbang, “Bu temel farkı anlamak, müzakerelerin neden bu kadar yavaş ilerlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle ben, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında yakın gelecekte bir görüşmenin dünolası olmadığına inanıyorum. Bir dönüm noktasına gelinmesi için Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın Rusya ile ilişkilere yaklaşımlarını değiştirmeleri ve savaş alanındaki üstünlüğünü kabul etmeleri gerekiyor. Ancak o zaman barış için bir şans olabilir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ukrayna-catismasi-ateskesten-uzak-ustunluk-rusyanin-elinde-ve-trump-bunun-farkinda-1098110540.html

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