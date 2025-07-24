https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ukrayna-catismasi-ateskesten-uzak-ustunluk-rusyanin-elinde-ve-trump-bunun-farkinda-1098110540.html

Ukrayna çatışması ateşkesten uzak: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’

Ukrayna çatışması ateşkesten uzak: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesini değerlendiren uzmanlar, çatışmada üstünlüğün Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çekerek ateşkes için Moskova'nın sürdüğü... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T10:47+0300

2025-07-24T10:47+0300

2025-07-24T11:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

i̇stanbul

donald trump

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098095576_0:175:2048:1327_1920x0_80_0_0_8d318bb7df3e8d29cef942ab5bd3c6a8.jpg

Sırp gazeteci Igor Ivanoviç, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu yorumda bulundu:Ukrayna'nın sürdüğü memorandumun temel ilkelerinin beklediğimiz kadar gerçeklikten uzak olduğunu belirten Ivanoviç, "Ukrayna'nın tutumu, sahadaki durumu tanımamaya ve Rusya'nın savaş için tazminat ödemeyi üstlenmesini talep etmeye dayanıyor ki bunun hiçbir dayanağı yok" diyerek şunu ekledi:‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’Latin Amerikalı jeopolitik uzmanı Carlos Fernando Mamani Aliaga, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’yi yapıcı tutumundan dolayı tebrik etmeli. Erdoğan, müzakereleri ilerletme ve elbette bir ölçüde barışı teşvik etme arzusunu ortaya koydu" dedi.Müzakerelerin de gösterdiği gibi bir anlaşmaya varmanın oldukça zor olduğunu, çünkü her iki tarafın da uzlaşmaz, uyumsuz duruş sergilediğini söyleyen Aliaga, "Rusya'nın koşulları gerçekten önemli, çünkü herhangi bir çatışmada, herhangi bir askeri çatışmada, herhangi bir savaşta son söz, deyim yerindeyse, durumu kontrol edenindir" diyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Şu anda yaşananların, Avrupa Birliği'nin bu çatışmanın devam etmesi için baskı yapmasıyla körüklenen Ukrayna'nın inatçılığının bir devamı olduğunu kaydeden Aliaga, şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ridvanoglu-kiev-moskovanin-kosullarini-kabul-etmezse-putin-zelenskiy-gorusmesi-gerceklesmeyecek-1098106968.html

rusya

ukrayna

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, i̇stanbul, donald trump, avrupa birliği