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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ukrayna-catismasi-ateskesten-uzak-ustunluk-rusyanin-elinde-ve-trump-bunun-farkinda-1098110540.html
Ukrayna çatışması ateşkesten uzak: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’
Ukrayna çatışması ateşkesten uzak: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesini değerlendiren uzmanlar, çatışmada üstünlüğün Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çekerek ateşkes için Moskova'nın sürdüğü... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T10:47+0300
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Sırp gazeteci Igor Ivanoviç, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu yorumda bulundu:Ukrayna'nın sürdüğü memorandumun temel ilkelerinin beklediğimiz kadar gerçeklikten uzak olduğunu belirten Ivanoviç, "Ukrayna'nın tutumu, sahadaki durumu tanımamaya ve Rusya'nın savaş için tazminat ödemeyi üstlenmesini talep etmeye dayanıyor ki bunun hiçbir dayanağı yok" diyerek şunu ekledi:‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’Latin Amerikalı jeopolitik uzmanı Carlos Fernando Mamani Aliaga, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’yi yapıcı tutumundan dolayı tebrik etmeli. Erdoğan, müzakereleri ilerletme ve elbette bir ölçüde barışı teşvik etme arzusunu ortaya koydu" dedi.Müzakerelerin de gösterdiği gibi bir anlaşmaya varmanın oldukça zor olduğunu, çünkü her iki tarafın da uzlaşmaz, uyumsuz duruş sergilediğini söyleyen Aliaga, "Rusya'nın koşulları gerçekten önemli, çünkü herhangi bir çatışmada, herhangi bir askeri çatışmada, herhangi bir savaşta son söz, deyim yerindeyse, durumu kontrol edenindir" diyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Şu anda yaşananların, Avrupa Birliği'nin bu çatışmanın devam etmesi için baskı yapmasıyla körüklenen Ukrayna'nın inatçılığının bir devamı olduğunu kaydeden Aliaga, şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/ridvanoglu-kiev-moskovanin-kosullarini-kabul-etmezse-putin-zelenskiy-gorusmesi-gerceklesmeyecek-1098106968.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, donald trump, avrupa birliği

Ukrayna çatışması ateşkesten uzak: ‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’

10:47 24.07.2025 (güncellendi: 11:32 24.07.2025)
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Çırağan Sarayı yandan görünüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesini değerlendiren uzmanlar, çatışmada üstünlüğün Rusya'nın elinde olduğuna dikkat çekerek ateşkes için Moskova'nın sürdüğü şartların kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Sırp gazeteci Igor Ivanoviç, Sputnik’e açıklamasında, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmesiyle ilgili şu yorumda bulundu:
Ateşkesten uzağız, ancak zaten sağduyu gösteriyor ki böyle bir anlaşmaya varılamazdı. Ateşkes, taraflardan hiçbirinin uzun süre inisiyatif sahibi olmaması ve her iki tarafın da çatışmanın gelecekteki anlamı hakkında felsefi olarak kafa yormasıyla sağlanır. Ya da çok daha sık olduğu gibi, bir tarafın teknik bir anlaşma, bir barış antlaşması veya başka bir şey olsun, adına ne denirse densin, teslim olduğunda sağlanır.
Ukrayna'nın sürdüğü memorandumun temel ilkelerinin beklediğimiz kadar gerçeklikten uzak olduğunu belirten Ivanoviç, "Ukrayna'nın tutumu, sahadaki durumu tanımamaya ve Rusya'nın savaş için tazminat ödemeyi üstlenmesini talep etmeye dayanıyor ki bunun hiçbir dayanağı yok" diyerek şunu ekledi:
Tarih bize, kazanan tarafın jeopolitik, finansal ve diğer tüm koşulları belirlediğini öğretiyor. Rus memorandumu sahadaki duruma uygun ve orijinal koşulları ve talepleri bugüne kadar değişmedi.

‘Üstünlük Rusya’nın elinde ve Trump bunun farkında’

Latin Amerikalı jeopolitik uzmanı Carlos Fernando Mamani Aliaga, Sputnik’e açıklamasında, "Türkiye’yi yapıcı tutumundan dolayı tebrik etmeli. Erdoğan, müzakereleri ilerletme ve elbette bir ölçüde barışı teşvik etme arzusunu ortaya koydu" dedi.
Müzakerelerin de gösterdiği gibi bir anlaşmaya varmanın oldukça zor olduğunu, çünkü her iki tarafın da uzlaşmaz, uyumsuz duruş sergilediğini söyleyen Aliaga, "Rusya'nın koşulları gerçekten önemli, çünkü herhangi bir çatışmada, herhangi bir askeri çatışmada, herhangi bir savaşta son söz, deyim yerindeyse, durumu kontrol edenindir" diyerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Açıkça görüldüğü üzere de uzun zamandır Rusya, Avrupalı liderlerin planlayıp düşündüklerinin aksine, durumu kontrol altında tutuyor. Belki de bu dinamiği bir şekilde anlayan tek kişi Donald Trump. Trump, dediğim gibi, Rusya'nın durumu kontrol altında tuttuğunu ve hatta savaşı çoktan kazandığını anlıyor ve içten içe farkında.
Şu anda yaşananların, Avrupa Birliği'nin bu çatışmanın devam etmesi için baskı yapmasıyla körüklenen Ukrayna'nın inatçılığının bir devamı olduğunu kaydeden Aliaga, şunu ekledi:
Ukrayna'daki halk yorgun ve ülkenin yönetimi geçmişten beri yolsuzluk iddialarına bulaşmış durumda, bu durum çatışma sırasında daha da kötüleşti.
Rusya Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rıdvanoğlu: Kiev Moskova’nın koşullarını kabul etmezse Putin-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşmeyecek
10:01
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