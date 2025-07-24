https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098121790.html
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T17:17+0300
2025-07-24T17:17+0300
2025-07-24T17:17+0300
spor
beşiktaş
uefa avrupa ligi
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maç
tarihi maç
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek.İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık döneminin ardından taraftarı önünde resmi sezona galibiyetle başlamak istiyor. Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü ise bu sezon Arda Turan üstlenirken, Donetsk topa sahip olan taraf olmayı hedeflediklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html
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beşiktaş, uefa avrupa ligi, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, uefa avrupa ligi, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek.
İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık döneminin ardından taraftarı önünde resmi sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü ise bu sezon Arda Turan üstlenirken, Donetsk topa sahip olan taraf olmayı hedeflediklerini açıkladı.