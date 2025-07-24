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Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T17:17+0300
2025-07-24T17:17+0300
spor
beşiktaş
uefa avrupa ligi
shakhtar donetsk
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek.İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık döneminin ardından taraftarı önünde resmi sezona galibiyetle başlamak istiyor. Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü ise bu sezon Arda Turan üstlenirken, Donetsk topa sahip olan taraf olmayı hedeflediklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html
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beşiktaş, uefa avrupa ligi, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
beşiktaş, uefa avrupa ligi, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

17:17 24.07.2025
© AABeşiktaş - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hazırlık maçı detayları
Beşiktaş - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hazırlık maçı detayları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek.
İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık döneminin ardından taraftarı önünde resmi sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü ise bu sezon Arda Turan üstlenirken, Donetsk topa sahip olan taraf olmayı hedeflediklerini açıkladı.
Beşiktaş - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hazırlık maçı detayları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
SPOR
Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
12 Temmuz, 09:55
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