https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/besiktas-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1098121790.html

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda bu akşam Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, HT Spor... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T17:17+0300

2025-07-24T17:17+0300

2025-07-24T17:17+0300

spor

beşiktaş

uefa avrupa ligi

shakhtar donetsk

maç

tarihi maç

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futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam saat 21.00’de Shakhtar Donetsk’i konuk edecek.İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin HT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlık döneminin ardından taraftarı önünde resmi sezona galibiyetle başlamak istiyor. Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü ise bu sezon Arda Turan üstlenirken, Donetsk topa sahip olan taraf olmayı hedeflediklerini açıkladı.

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beşiktaş, uefa avrupa ligi, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu