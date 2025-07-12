https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html

Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşıyor. Maçın tarihi, saati, kanalı ve oynanacağı stadyum haberimizde.

2025-07-12T09:55+0300

2025-07-12T09:55+0300

2025-07-12T09:59+0300

spor

beşiktaş

hazırlık maçı

avusturya

admira wacker

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk sınavında St. Pölten’i 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarın TSİ 18.00’de Avusturya temsilcisi FC Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Maç ne zaman oynanacak?Beşiktaş – FC Admira Wacker mücadelesi 13 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.Maç nerede oynanacak?Karşılaşma, Avusturya’nın Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena’da oynanacak. Biletlerin tamamının tükendiği, siyah-beyazlı taraftarların tribünleri dolduracağı öğrenildi.Maç hangi kanalda?Beşiktaş’ın Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı HT Spor ekranlarından yayımlanacak.Beşiktaş’ın hazırlık maçları programıBeşiktaş, Avusturya kampında üç hazırlık maçı daha oynayacak:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/besiktas-orkun-kokcu-icin-benficayla-anlasma-sagladi-yildiz-ismin-gelis-tarihi-belli-oldu-1097827078.html

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Sputnik Türkiye

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