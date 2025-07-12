https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/besiktas-admira-wackerla-hazirlik-macina-cikiyor-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1097830329.html
Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşıyor. Maçın tarihi, saati, kanalı ve oynanacağı stadyum haberimizde.
2025-07-12T09:55+0300
2025-07-12T09:55+0300
2025-07-12T09:59+0300
spor
beşiktaş
hazırlık maçı
avusturya
admira wacker
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk sınavında St. Pölten’i 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarın TSİ 18.00’de Avusturya temsilcisi FC Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Maç ne zaman oynanacak?Beşiktaş – FC Admira Wacker mücadelesi 13 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.Maç nerede oynanacak?Karşılaşma, Avusturya’nın Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena’da oynanacak. Biletlerin tamamının tükendiği, siyah-beyazlı taraftarların tribünleri dolduracağı öğrenildi.Maç hangi kanalda?Beşiktaş’ın Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı HT Spor ekranlarından yayımlanacak.Beşiktaş’ın hazırlık maçları programıBeşiktaş, Avusturya kampında üç hazırlık maçı daha oynayacak:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/besiktas-orkun-kokcu-icin-benficayla-anlasma-sagladi-yildiz-ismin-gelis-tarihi-belli-oldu-1097827078.html
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Beşiktaş, Admira Wacker'la hazırlık maçına çıkıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
09:55 12.07.2025 (güncellendi: 09:59 12.07.2025)
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın FC Admira Wacker ile karşılaşacak. TSİ 18.00’de başlayacak mücadele HT Spor’dan canlı yayımlanacak.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk sınavında St. Pölten’i 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarın TSİ 18.00’de Avusturya temsilcisi FC Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş – FC Admira Wacker mücadelesi 13 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.
Karşılaşma, Avusturya’nın Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena’da oynanacak. Biletlerin tamamının tükendiği, siyah-beyazlı taraftarların tribünleri dolduracağı öğrenildi.
Beşiktaş’ın Admira Wacker ile oynayacağı hazırlık maçı HT Spor ekranlarından yayımlanacak.
Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı
Beşiktaş, Avusturya kampında üç hazırlık maçı daha oynayacak:
13 Temmuz Cumartesi
18.00: Beşiktaş – FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba
19.30: Beşiktaş – Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe
19.30: Beşiktaş – Petrzalka 1898 (Ergo Arena)