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Beşiktaş evinde 4-2 mağlup oldu: Kara Kartal, Avrupa'da tur şansını zora soktu
Beşiktaş evinde 4-2 mağlup oldu: Kara Kartal, Avrupa'da tur şansını zora soktu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Maç sırasında özellikle Rashica oyundan çıkarken... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T23:24+0300
2025-07-24T23:24+0300
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.Maçta konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçerken Beşiktaş yeni transferi Abraham’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi. İkinci yarıda Shakhtar farkı yeniden açtı, Joao Mario’nun golü skoru 3-2’ye getirse de son sözü Kevin söyledi ve maç 4-2 sona erdi.Taraftarlar, özellikle Rashica’nın oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla dikkat çekerken takımın genel performansı da protesto edildi. Siyah Beyazlı takım mağlubiyetle tur şansını zora soktu.
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beşiktaş, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
beşiktaş, shakhtar donetsk, maç, tarihi maç, maç yayını, avrupa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi

Beşiktaş evinde 4-2 mağlup oldu: Kara Kartal, Avrupa'da tur şansını zora soktu

23:24 24.07.2025
© AA / Ali AtmacaBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Ali Atmaca
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Maç sırasında özellikle Rashica oyundan çıkarken taraftarlarca ıslıklandı. Siyah Beyazlı takım tur şansını deplasmana bıraktı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.
Maçta konuk ekip ilk yarıda 2-0 öne geçerken Beşiktaş yeni transferi Abraham’ın penaltı golüyle farkı 1’e indirdi. İkinci yarıda Shakhtar farkı yeniden açtı, Joao Mario’nun golü skoru 3-2’ye getirse de son sözü Kevin söyledi ve maç 4-2 sona erdi.
Taraftarlar, özellikle Rashica’nın oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla dikkat çekerken takımın genel performansı da protesto edildi. Siyah Beyazlı takım mağlubiyetle tur şansını zora soktu.
Beşiktaş - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte hazırlık maçı detayları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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