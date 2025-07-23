https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/istanbul-kavruluyor-sicak-dalga-megakenti-vurdu-uzmanindan-termal-sok-uyarisi-hissedilen-sicaklik-1098089039.html

İstanbul kavruluyor, sıcak dalga megakenti vurdu: Uzmanından termal şok uyarısı, 'hissedilen sıcaklık 56 derece'

İstanbul kavruluyor, sıcak dalga megakenti vurdu: Uzmanından termal şok uyarısı, 'hissedilen sıcaklık 56 derece'

Sputnik Türkiye

İstanbul, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Nemle birleşen sıcaklık 56 dereceye kadar hissediliyor. AKOM ve uzmanlardan peş peşe... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T15:02+0300

2025-07-23T15:02+0300

2025-07-23T15:10+0300

türki̇ye

termal

ısı

sıcaklık

yüksek sıcaklık

rekor sıcaklık

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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İstanbul, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Gölge sıcaklığının 38 derece olduğu kentte, nem oranının yüzde 60'a ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buldu. Bu tehlikeli seviye nedeniyle vatandaşların dikkatli olması isteniyor.Gece de bunaltacak: Nem yüzde 86'ya çıkacakMeteoroloji verilerine göre, gün içinde yüzde 26 olan nem oranı, akşam saatlerinde yüzde 43’e, gece yarısı ise yüzde 86’ya kadar çıkacak. Yüksek nem, sıcaklıkla birleşince hava daha da bunaltıcı hale gelecek. İstanbul'da özellikle çarşambayı perşembeye bağlayan gece, en zor saatler yaşanacak.AKOM'dan İstanbul'a uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcakların pazar gününe kadar süreceğini duyurdu. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın 40 dereceyi aşabileceği belirtilirken, poyraz rüzgarının sadece geçici bir serinlik yaratacağı, nem oranını ise artıracağı aktarıldı.Hava ne zaman serinleyecek?Megakentte cuma günü 34 dereceye çekilmesi beklenen sıcaklık, pazar günü yeniden 38 dereceye yükselecek.Termal şok ri̇ski̇ne di̇kkatMeteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, “Termal şok, güneş çarpması, bilinç kaybı yaşanabilir” diyerek uyardı. Özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Köse, “Bu saatlerde 15 dakikadan fazla güneş altında kalmak ciddi sağlık riski doğurur” dedi. Köse'nin açıklamaları şöyle:"İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin yüzde 60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir.Şu an İstanbul'da asfalt sıcaklığı 60, beton sıcaklığı ise 62-63 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık Şanlıurfa'daki 47-48 dereceyi bile geçiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cifte-sicak-hava-alarmi-orhan-senden-istanbul-valisine-mesai-cagrisi-en-sicak-gun-yasanacak-disari-1098063610.html

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