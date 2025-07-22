https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cifte-sicak-hava-alarmi-orhan-senden-istanbul-valisine-mesai-cagrisi-en-sicak-gun-yasanacak-disari-1098063610.html
Çifte sıcak hava alarmı, Orhan Şen'den İstanbul Valisi'ne mesai çağrısı: 'En sıcak gün yaşanacak, dışarı çıkmayın'
Çifte sıcak hava alarmı, Orhan Şen'den İstanbul Valisi'ne mesai çağrısı: 'En sıcak gün yaşanacak, dışarı çıkmayın'
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Basra Alçak Basıncı ve Afrika sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar için uyarırken, Prof. Dr. Orhan... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T15:17+0300
2025-07-22T15:17+0300
2025-07-22T15:17+0300
türki̇ye
meteoroloji
orhan şen
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
i̇stanbul
aşırı sıcaklar
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Türkiye, bu hafta Basra Alçak Basıncı ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle fön rüzgarları ile birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor.Meteorolojiden kritik uyarı: Afrika’dan gelen kavurucu hava dalgası başladıMeteoroloji verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen Afrika sıcaklarına ek olarak bu akşam saatlerinden itibaren Basra sıcak hava dalgası da yurda giriş yapacak. Uzmanlar, özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşacağına dikkat çekiyor.Prof. Dr. Orhan Şen: Yarın İstanbul’da rekor sıcaklık bekleniyorMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul’da en sıcak gün” ifadelerini kullandı. Şen, özellikle İstanbul’un güney ilçelerinde 38-40 derece arasında rekor seviyelere ulaşılabileceğini belirtti.'Bu gece en sıcak gece olacak'Prof. Dr. Şen açıklamasında ayrıca, gece saatleri için de kritik uyarıda bulundu: “Bu gece en sıcak gece olacak 27°C.” Sıcaklığın sabaha kadar düşmemesi beklenirken, nemle birlikte ısı çarpması riskinin arttığına dikkat çekiliyor.İstanbul Valisi’ne mesai saatleri çağrısıProf. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunarak, “Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız” dedi. Özellikle iş çıkış saatlerinde aşırı sıcakların devam edeceğini belirten Şen, erken saatlere çekilecek mesai ile vatandaşların korunabileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyenin-uzerini-gorunmez-bir-ates-kubbesi-sariyor-golgeler-bile-yakacak-sicaklik-45-dereceyi-1098041163.html
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Çifte sıcak hava alarmı, Orhan Şen'den İstanbul Valisi'ne mesai çağrısı: 'En sıcak gün yaşanacak, dışarı çıkmayın'
Basra Alçak Basıncı ve Afrika sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar için uyarırken, Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da “yarın en sıcak gün” diyerek dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. İstanbul Valisi’ne mesai uyarısı yaptı.
Türkiye, bu hafta Basra Alçak Basıncı ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle fön rüzgarları ile birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor.
Meteorolojiden kritik uyarı: Afrika’dan gelen kavurucu hava dalgası başladı
Meteoroloji verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen Afrika sıcaklarına ek olarak bu akşam saatlerinden itibaren Basra sıcak hava dalgası da yurda giriş yapacak. Uzmanlar, özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşacağına dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Orhan Şen: Yarın İstanbul’da rekor sıcaklık bekleniyor
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul’da en sıcak gün” ifadelerini kullandı. Şen, özellikle İstanbul’un güney ilçelerinde 38-40 derece arasında rekor seviyelere ulaşılabileceğini belirtti.
'Bu gece en sıcak gece olacak'
Prof. Dr. Şen açıklamasında ayrıca, gece saatleri için de kritik uyarıda bulundu: “Bu gece en sıcak gece olacak 27°C.” Sıcaklığın sabaha kadar düşmemesi beklenirken, nemle birlikte ısı çarpması riskinin arttığına dikkat çekiliyor.
İstanbul Valisi’ne mesai saatleri çağrısı
Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunarak, “Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız” dedi. Özellikle iş çıkış saatlerinde aşırı sıcakların devam edeceğini belirten Şen, erken saatlere çekilecek mesai ile vatandaşların korunabileceğini ifade etti.