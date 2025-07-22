https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cifte-sicak-hava-alarmi-orhan-senden-istanbul-valisine-mesai-cagrisi-en-sicak-gun-yasanacak-disari-1098063610.html

Çifte sıcak hava alarmı, Orhan Şen'den İstanbul Valisi'ne mesai çağrısı: 'En sıcak gün yaşanacak, dışarı çıkmayın'

Çifte sıcak hava alarmı, Orhan Şen'den İstanbul Valisi'ne mesai çağrısı: 'En sıcak gün yaşanacak, dışarı çıkmayın'

Sputnik Türkiye

Basra Alçak Basıncı ve Afrika sıcak hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Uzmanlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar için uyarırken, Prof. Dr. Orhan... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T15:17+0300

2025-07-22T15:17+0300

2025-07-22T15:17+0300

türki̇ye

meteoroloji

orhan şen

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcak hava

i̇stanbul

aşırı sıcaklar

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Türkiye, bu hafta Basra Alçak Basıncı ve Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle fön rüzgarları ile birlikte hissedilen sıcaklık daha da artarken, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor.Meteorolojiden kritik uyarı: Afrika’dan gelen kavurucu hava dalgası başladıMeteoroloji verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen Afrika sıcaklarına ek olarak bu akşam saatlerinden itibaren Basra sıcak hava dalgası da yurda giriş yapacak. Uzmanlar, özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların kritik seviyelere ulaşacağına dikkat çekiyor.Prof. Dr. Orhan Şen: Yarın İstanbul’da rekor sıcaklık bekleniyorMeteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul’da en sıcak gün” ifadelerini kullandı. Şen, özellikle İstanbul’un güney ilçelerinde 38-40 derece arasında rekor seviyelere ulaşılabileceğini belirtti.'Bu gece en sıcak gece olacak'Prof. Dr. Şen açıklamasında ayrıca, gece saatleri için de kritik uyarıda bulundu: “Bu gece en sıcak gece olacak 27°C.” Sıcaklığın sabaha kadar düşmemesi beklenirken, nemle birlikte ısı çarpması riskinin arttığına dikkat çekiliyor.İstanbul Valisi’ne mesai saatleri çağrısıProf. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunarak, “Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız” dedi. Özellikle iş çıkış saatlerinde aşırı sıcakların devam edeceğini belirten Şen, erken saatlere çekilecek mesai ile vatandaşların korunabileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyenin-uzerini-gorunmez-bir-ates-kubbesi-sariyor-golgeler-bile-yakacak-sicaklik-45-dereceyi-1098041163.html

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