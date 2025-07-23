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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/fuzyon-teknolojisinde-devrim-nukleer-santraller-altin-da-uretecek-1098094006.html
Füzyon teknolojisinde devrim: Nükleer santraller altın da üretecek
Füzyon teknolojisinde devrim: Nükleer santraller altın da üretecek
Sputnik Türkiye
Silikon Vadisi merkezli nükleer füzyon girişimi Marathon Fusion, binlerce yıldır çözülemeyen simya hayalini gerçeğe dönüştürebilecek bir yöntem geliştirdiğini... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T19:00+0300
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Marathon Fusion, nükleer füzyon reaktörlerinde cıva-198 izotopunu yüksek enerjili nötronlarla bombalayarak altına dönüştürmenin mümkün olduğunu açıkladı.Açıklamada, bu işlemin nükleer füzyonla enerji üretimi sırasında, yani elektrik üretimine zarar vermeden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Şirket, bu yeni teknolojiyle 1 gigawatt kapasiteli bir füzyon santralinin yılda yaklaşık 5 bin kilogram altın üretebileceğini ifade etti.Füzyonun yakıt döngüsünü bozmayan ve ek bir enerji tüketimi gerektirmeyen bu yöntemle, füzyon santrallerinin ekonomik değerinin iki katına çıkabileceği vurgulandı. Şirket ayrıca bu yöntemin sadece altın değil, paladyum, tıbbi izotoplar ve nükleer pillerde kullanılan malzemelerin üretimi için de kullanılabileceğini açıkladı.Marathon Fusion, söz konusu dönüşüm yöntemini bilimsel bir makaleyle kamuoyuna sunduğunu ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini de belirtti. Şirket, gelişmenin 'yeni bir altın çağın başlangıcı' olabileceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html
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nükleer, termik santral, santral, nükleer santraller, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santral, elektrik santrali, akkuyu nükleer güç santrali
nükleer, termik santral, santral, nükleer santraller, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer santral, elektrik santrali, akkuyu nükleer güç santrali

Füzyon teknolojisinde devrim: Nükleer santraller altın da üretecek

19:00 23.07.2025 (güncellendi: 19:05 23.07.2025)
© AP PhotoBelçika - Nükleer Santral
Belçika - Nükleer Santral - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AP Photo
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Silikon Vadisi merkezli nükleer füzyon girişimi Marathon Fusion, binlerce yıldır çözülemeyen simya hayalini gerçeğe dönüştürebilecek bir yöntem geliştirdiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, füzyon reaktörlerinde cıva-198 izotopunu yüksek enerjili nötronlarla bombalayarak altın üretmek mümkün hale geldi.
Marathon Fusion, nükleer füzyon reaktörlerinde cıva-198 izotopunu yüksek enerjili nötronlarla bombalayarak altına dönüştürmenin mümkün olduğunu açıkladı.
Açıklamada, bu işlemin nükleer füzyonla enerji üretimi sırasında, yani elektrik üretimine zarar vermeden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Şirket, bu yeni teknolojiyle 1 gigawatt kapasiteli bir füzyon santralinin yılda yaklaşık 5 bin kilogram altın üretebileceğini ifade etti.
Füzyonun yakıt döngüsünü bozmayan ve ek bir enerji tüketimi gerektirmeyen bu yöntemle, füzyon santrallerinin ekonomik değerinin iki katına çıkabileceği vurgulandı. Şirket ayrıca bu yöntemin sadece altın değil, paladyum, tıbbi izotoplar ve nükleer pillerde kullanılan malzemelerin üretimi için de kullanılabileceğini açıkladı.
Marathon Fusion, söz konusu dönüşüm yöntemini bilimsel bir makaleyle kamuoyuna sunduğunu ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini de belirtti. Şirket, gelişmenin 'yeni bir altın çağın başlangıcı' olabileceğini öne sürdü.
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