https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/fuzyon-teknolojisinde-devrim-nukleer-santraller-altin-da-uretecek-1098094006.html

Füzyon teknolojisinde devrim: Nükleer santraller altın da üretecek

Füzyon teknolojisinde devrim: Nükleer santraller altın da üretecek

Sputnik Türkiye

Silikon Vadisi merkezli nükleer füzyon girişimi Marathon Fusion, binlerce yıldır çözülemeyen simya hayalini gerçeğe dönüştürebilecek bir yöntem geliştirdiğini... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T19:00+0300

2025-07-23T19:00+0300

2025-07-23T19:05+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

nükleer santral

elektrik santrali

akkuyu nükleer güç santrali

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Marathon Fusion, nükleer füzyon reaktörlerinde cıva-198 izotopunu yüksek enerjili nötronlarla bombalayarak altına dönüştürmenin mümkün olduğunu açıkladı.Açıklamada, bu işlemin nükleer füzyonla enerji üretimi sırasında, yani elektrik üretimine zarar vermeden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Şirket, bu yeni teknolojiyle 1 gigawatt kapasiteli bir füzyon santralinin yılda yaklaşık 5 bin kilogram altın üretebileceğini ifade etti.Füzyonun yakıt döngüsünü bozmayan ve ek bir enerji tüketimi gerektirmeyen bu yöntemle, füzyon santrallerinin ekonomik değerinin iki katına çıkabileceği vurgulandı. Şirket ayrıca bu yöntemin sadece altın değil, paladyum, tıbbi izotoplar ve nükleer pillerde kullanılan malzemelerin üretimi için de kullanılabileceğini açıkladı.Marathon Fusion, söz konusu dönüşüm yöntemini bilimsel bir makaleyle kamuoyuna sunduğunu ancak henüz hakem değerlendirmesinden geçmediğini de belirtti. Şirket, gelişmenin 'yeni bir altın çağın başlangıcı' olabileceğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/altin-tarihi-rekoruna-ulasti-gram-altin-ne-kadar-1098067596.html

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