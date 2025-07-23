https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/fatihte-siddetli-patlama-bolgeye-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1098098120.html
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü
Sputnik Türkiye
Fatih'te şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Sosyal medya üzerinden bölge sakinlerinin paylaşımlarına göre bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T22:31+0300
2025-07-23T22:31+0300
2025-07-23T23:15+0300
türki̇ye
fatih
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097965_0:288:828:754_1920x0_80_0_0_6b2d6018dfb16aa04340562cb66edc11.jpg
Fatih'te medyana geldiği belirtilen şiddetli patlama hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmir-mendereste-yangin-panigi-yanginda-8-ev-hasar-gordu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098097560.html
türki̇ye
fatih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097965_0:148:828:769_1920x0_80_0_0_7d91932212f25f1fca8b1c0e31c8df0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatihte patlama, patlama, fatih patlama, karaköy patlama, beyoğlu patlama
fatihte patlama, patlama, fatih patlama, karaköy patlama, beyoğlu patlama
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü
22:31 23.07.2025 (güncellendi: 23:15 23.07.2025)
Fatih'te şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Sosyal medya üzerinden bölge sakinlerinin paylaşımlarına göre bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Fatih'te medyana geldiği belirtilen şiddetli patlama hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.
Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.