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Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü
Sputnik Türkiye
Fatih'te şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Sosyal medya üzerinden bölge sakinlerinin paylaşımlarına göre bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T22:31+0300
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Fatih'te medyana geldiği belirtilen şiddetli patlama hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmir-mendereste-yangin-panigi-yanginda-8-ev-hasar-gordu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098097560.html
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fatihte patlama, patlama, fatih patlama, karaköy patlama, beyoğlu patlama
fatihte patlama, patlama, fatih patlama, karaköy patlama, beyoğlu patlama

Beyoğlu'nda şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, bina çöktü

22:31 23.07.2025 (güncellendi: 23:15 23.07.2025)
© Sosyal Medya Ekran GörüntüsüFatih'te şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Fatih'te şiddetli patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sosyal Medya Ekran Görüntüsü
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Fatih'te şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildiriliyor. Sosyal medya üzerinden bölge sakinlerinin paylaşımlarına göre bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Fatih'te medyana geldiği belirtilen şiddetli patlama hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Valiliği, şu ifadeleri kullandı:
23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir.
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