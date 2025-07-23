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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmir-mendereste-yangin-panigi-yanginda-8-ev-hasar-gordu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098097560.html
İzmir Menderes'te yangın paniği: Yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir Menderes'te yangın paniği: Yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere ve evlere sıçradı. Yangında 8 tek katlı evde hasar oluştu, 2 kişi... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir Menderes’te otluk alanda çıkan yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi dumandan etkilendi.İzmir’in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, zeytinliklere ve evlere sıçrayarak 8 yapıda hasara yol açtı. Olay sırasında bölgede bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Jandarma, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişi için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/eskisehirde-orman-yangininda-11-orman-iscisi-hayatini-kaybetti-1098096469.html
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türkiye, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, mahalle, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
türkiye, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, mahalle, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi

İzmir Menderes'te yangın paniği: Yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

22:09 23.07.2025 (güncellendi: 22:12 23.07.2025)
© AA / Fırat Özdemirİzmir Bayındır
İzmir Bayındır - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA / Fırat Özdemir
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İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere ve evlere sıçradı. Yangında 8 tek katlı evde hasar oluştu, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İzmir Menderes’te otluk alanda çıkan yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi dumandan etkilendi.
İzmir’in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, zeytinliklere ve evlere sıçrayarak 8 yapıda hasara yol açtı. Olay sırasında bölgede bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişi için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
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