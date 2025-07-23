https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/izmir-mendereste-yangin-panigi-yanginda-8-ev-hasar-gordu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1098097560.html

İzmir Menderes'te yangın paniği: Yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Menderes'te yangın paniği: Yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere ve evlere sıçradı. Yangında 8 tek katlı evde hasar oluştu, 2 kişi... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T22:09+0300

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İzmir Menderes’te otluk alanda çıkan yangında 8 ev hasar gördü, 2 kişi dumandan etkilendi.İzmir’in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, zeytinliklere ve evlere sıçrayarak 8 yapıda hasara yol açtı. Olay sırasında bölgede bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Jandarma, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişi için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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