https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/cumhurbaskani-erdogan-madem-elinde-goruntu-var-versene-mahkemeye-1098096850.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madem elinde görüntü var versene mahkemeye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Madem elinde görüntü var versene mahkemeye

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, rüşvetle mücadelede emniyet ve yargıya... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T21:33+0300

2025-07-23T21:33+0300

2025-07-23T21:33+0300

türki̇ye

polis

polis akademisi

ak parti

akademi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

rüşvet

rüşvet teklifi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098062107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885200186aa5d408c60f8fc130bdb965.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 15 Temmuz'da emniyet teşkilatında hayatını kaybedenleri rahmetle andı, Gazilere uzun ömürler diledi.Törende Polis Akademisi'nin 146. yılına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:'Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum'19 Mart operasyonları nedeniyle polisleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami gayret gösterdik. Tüm alanlarda polislerimize daima destek olduk. Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Adil ve şeffaf bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. 19 Mart yolsuzluk operasyonları sonrasında maruz kaldıkları onca kışkırtma ve baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıklarından ötürü emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Polis demek, geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda karşılamak demektir. Polis demek, her an hukuk emrinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Bunu çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Nasıl yüksek bir vazife bilinciyle hareket ettiğinizin en yakın şahidiyim'' dedi.'Bunun adı siyaset değildir'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan kumpas iddialarına şöyle yanıt verdi:'86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız'Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu süreci geride bırakacak, huzurun ve kalkınmanın olacağı bir dönemi ardına kadar açacağız. 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir tahrik, hiçbir tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ak-parti-myk-toplantisi-tamamlandi-omer-celikten-ilk-aciklama-1098093687.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, polis akademisi, ak parti, akademi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik